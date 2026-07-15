Los Moros i Cristians de Oliva modifican su programación para seguir la final del Mundial

Oliva se prepara para vivir su fiesta grande. Desde este jueves y hasta el próximo domingo, las fiestas de Moros i Cristians llenarán las calles de la ciudad de actos y ambiente festivo. Como antesala, el pasado sábado la localidad acogió la presentación oficial de los cargos festeros.

No obstante, la Federació de Moros i Cristians de Oliva ha tenido que reprogramar la última jornada de las celebraciones para que vecinos, visitantes y participantes puedan disfrutar de la final del Mundial de fútbol, que se disputará en Nueva York, tras la clasificación de la Selección Española por primera vez en 16 años.

Tras una reunión con los presidentes de las distintas filades, se ha decidido adelantar algunos de los actos previstos con el fin de que concluyan antes de las 21 h, momento en el que arrancará la gran final.

La entrada infantil arrancará a las 19 h, mientras que la Reconquista se llevará a cabo a las 20 h. Además, se ha decidido recortar el recorrido y los disparos de arcabucería, uno de los actos más esperados de las fiestas. Tras el partido, a las 00:30 h, se disparará el tradicional castillo de fuegos artificiales que dará por finalizadas las fiestas.

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Pantalla gigante

Por su parte, el Ayuntamiento de Oliva ha anunciado la instalación de una pantalla gigante para que vecinos, visitantes y festeros puedan seguir en directo la final del Mundial. El dispositivo se ubicará en el paseo Gregori Maians, frente al Polivalent, con el objetivo de que todos aquellos que lo deseen puedan disfrutar del encuentro.