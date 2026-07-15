Las obras de la nueva Marina de Gandia cogen ritmo con el dragado y el edificio principal

La empresa Nueva Marina de Gandia, concesionaria de los terrenos de la Autoridad Portuaria de València, ya ha iniciado las anunciadas obras de renovación integral del recinto deportivo, tras una década de gestiones y contenciosos judiciales. Estas se alargarán hasta enero de 2028.

Este miércoles ha habido una visita a la zona de una comitiva encabezada por el alcalde, José Manuel Prieto, y otros representantes municipales, la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, el consejero delegado de la empresa, Juan Ignacio Jiménez-Casquet, y el de la constructora, Grupo Fonsán, Eusebio Cano, con el fin de supervisar los trabajos y anunciar a los medios de comunicación los plazos que se manejan.

Representantes municipales, de la APV, de la Marina y de la constructora. / Àlex Oltra

Los trabajos empezaron tímidamente a principios de año en el pantalán más cercano al restaurante Ripoll, pero ya han cogido entidad con dos actuaciones principales: nivelar los terrenos donde irá el edificio principal y el dragado de la dársena. Esta última es una extensa superficie de 33.000 metros cuadrados, uno de los puertos deportivos más grandes de la C. Valenciana, y las labores se desarrollarán hasta diciembre.

Jiménez-Casquet señaló que "por fin podemos decir que estamos a pleno rendimiento. Estamos terminando ya la reconstrucción del pantalán 10, queremos empezar el edificio principal en septiembre, y en cuanto al dragado será relativamente fácil, porque no hay materiales duros". El edificio social será polivalente y tendrá una zona de hostelería y ocio abierta a la ciudadanía.

Obras en la parcela del edificio polivalente. / J.C.

Por su parte, Eusebio Cano, explicó que "en Fonsán hemos empezado en Gandia con mucha ilusión una obra que para nosotros forma parte del día a día". La inversión privada, como ya se anunció, es de 10 millones de euros.

La nueva infraestructura incorporará un edificio polivalente de 1.440 metros cuadrados destinado a usos administrativos, formativos, comerciales, de restauración y ocio; una piscina con solárium; más de 1.500 metros cuadrados de terrazas exteriores; una escuela de vela y remo; y un aparcamiento con 150 plazas cubiertas equipadas con instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo energético.

De forma paralela al avance de las obras, Marina de Gandia ya ha iniciado la comercialización, ofreciendo a los interesados la posibilidad de reservar los futuros amarres. En total habrá 268 amarres.

Mar Chao comentó que "después de toda la tramitación empiezan estas obras que son tan necesarias para impulsar el turismo náutico y recreativo, y esperemos que finalicen cuanto antes, porque es algo muy positivo para Gandia, una ciudad que tenemos muy en cuenta al igual que València y Sagunt".

Prieto: "Esto siempre ha ido en serio"

Prieto quiso lanzar un mensaje claro al respecto: "Esto va en serio porque siempre ha ido en serio, y es el principio de la gran transformación del entorno portuario". El alcalde añadió que "siempre hemos tenido claro que la transformación del puerto empezaba por la Marina de Gandia, por el potencial que tiene para el turismo náutico".

Señaló que "la transformación del espacio no comercial del puerto era una asignatura pendiente y eso seguirá en la otra parte, con la reforma de los antiguos tinglados fruteros y su entorno urbano, eliminando la barrera que separa esta zona del resto de la ciudad, con una inversión de la APV de 6 millones de euros". El alcalde agradeció la implicación personal de Mar Chao: "Sin su empeño todo esto no hubiera salido".

Dragado de la dársena. / J.C.

Por otra parte, Mar Chao, preguntada por el futuro Centro de Investigación en Tecnología para las Ciencias del Mar, que promueve el Ministerio de Ciencia, contestó que "estamos pendientes de que nos presenten el proyecto definitivo, pero me consta que van rápidos y se abordará como una concesión más". En cuanto a la reforma urbana de los tinglados dijo que "se está redactando el convenio administrativo entre ayuntamiento y APV, requisito previo para licitar las obras y tenemos el proyecto redactado".

Por otra parte, el martes responsables del Club Náutico de Oliva junto con el conseller Martínez Mus anunciaban una invesión de 1,8 millones de euros para reformar las instalaciones, que en este caso están en dominio público de la Generalitat.