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La playa de Oliva tendrá por primera vez dos mercadillos de verano

Al de los domingos en Pau Pi se une otro de artesanía el mismo día en la plaza de Europa

Playa de Pau Pi, Oliva.

Playa de Pau Pi, Oliva. / Levante-EMV

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Miquel Font

Oliva

La playa de Oliva tendrá por primera vez dos mercadillos itinerantes este verano según informó el ayuntamiento. Por una parte el tradicional mercadillo de productos de bajo coste, que se celebra los domingos por la tarde en la zona de la Mitja Galta de la playa de Pau Pi y por otra un nuevo mercadillo de artesanía que tendrá lugar también el domingo en la plaza de Europa.

La Concejalía de Mercados, que encabeza la edil Silvia Castillo, informa que ya está en funcionamiento el tradicional mercado itinerante de la Mitja Galta que arrancó el pasado domingo día 5 de julio con su primera sesión. Este mercado se ha incrementado este año con ocho paradas más, y tendrá un total de 29, con una oferta amplia y variada para mejorar el interés de las personas que acuden al mismo.

Además este año, como novedad, se ha añadido un segundo mercado en la plaza de Europa, en este caso de carácter artesano, que se inicia este año con cuatro puestos de artesanos interesados en presentar sus productos a los visitantes de la playa olivense.

Los mercados estarán abiertos todos los domingos de los meses de julio, agosto y hasta el 13 de septiembre, más el sábado festivo del 15 de agosto.

Ambos estarán abiertos a partir de las 18.30 h y hasta primeras horas de la noche y suponen un importante atractivo turístico para las personas que visitan la playa de Oliva y también municipios cercanos que deciden conocer estos mercadillos y los productos que ofrecen a los visitantes.

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Se espera que la presencia de dos mercadillos el mismo día y a la misma hora pueda provocar las visitas a los dos de las personas interesadas y puedan dinamizar toda la playa olivense y los comercios que están establecidos en la misma.

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