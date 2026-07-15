Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio ValenciaAlerta roja Aemet ValenciaGigafactoría Cecotec ValenciaEspaña final del MundialReventon térmicoAire acondicionadoCartel Feria de Julio Valencia
instagramlinkedin

Vaivén

El portavoz del PP en Gandia se une a la búsqueda de Nera, una gata perdida en el barrio de Roís de Corella

Víctor Soler hace un llamamiento para encontrar a la mascota de Paqui

Llamamiento ciudadano del PP de Gandia.

Llamamiento ciudadano del PP de Gandia. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Gandia

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, comparte su día a día en redes sociales. La victoria de España en la semifinal del Mundial, las críticas al gobierno e, incluso, sus dotes musicales o su faceta como chef son solo algunos de los contenidos que publica en sus distintos canales. Ahora, Soler ha hecho un llamamiento a la ciudadanía.

El popular se une a la búsqueda de Nera, una gatita de color negro que se perdió este martes por la tarde en el barrio de Roís de Corella. A través de un vídeo, Soler se une a la búsqueda de Paqui, la propietaria del animal, para ver si, como él mismo explica, "entre todos podemos usar esta red para encontrarla".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  2. Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
  3. Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
  4. Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua
  5. Helados que saben a gloria: las monjas de clausura de Gandia amplían su carta este verano
  6. El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad
  7. Gandia reparte en el Pirata Beach Fest pulseras detectoras de sustancias en la bebida para evitar casos de sumisión química
  8. La cuerda que salva vidas: así actúa la Unidad de Quads de Gandia en los rescates acuáticos

El portavoz del PP en Gandia se une a la búsqueda de Nera, una gata perdida en el barrio de Roís de Corella

Tavernes de la Valldigna garantiza agua al rebaño de cabras de Les Creus durante el verano

Tavernes de la Valldigna garantiza agua al rebaño de cabras de Les Creus durante el verano

La playa de Oliva tendrá por primera vez dos mercadillos de verano

La playa de Oliva tendrá por primera vez dos mercadillos de verano

Las obras de la nueva Marina de Gandia cogen ritmo con el dragado y el edificio principal

Compromís y PP chocan por los presupuestos de la Generalitat y las inversiones sanitarias en Gandia

Compromís y PP chocan por los presupuestos de la Generalitat y las inversiones sanitarias en Gandia

Joan Francesc Mira rep el Premi Roís de Corella 2026 a Gandia per la seua destacada trajectòria literària

Joan Francesc Mira recibe el Premi Roís de Corella 2026 en Gandia por su destacada trayectoria literaria

Joan Francesc Mira recibe el Premi Roís de Corella 2026 en Gandia por su destacada trayectoria literaria

Potries inicia en Las Palmas su ronda de alianzas con las finalistas de la Capital Europea de la Cultura 2031

Potries inicia en Las Palmas su ronda de alianzas con las finalistas de la Capital Europea de la Cultura 2031
Tracking Pixel Contents