El portavoz del PP en Gandia se une a la búsqueda de Nera, una gata perdida en el barrio de Roís de Corella

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gandia, Víctor Soler, comparte su día a día en redes sociales. La victoria de España en la semifinal del Mundial, las críticas al gobierno e, incluso, sus dotes musicales o su faceta como chef son solo algunos de los contenidos que publica en sus distintos canales. Ahora, Soler ha hecho un llamamiento a la ciudadanía.

El popular se une a la búsqueda de Nera, una gatita de color negro que se perdió este martes por la tarde en el barrio de Roís de Corella. A través de un vídeo, Soler se une a la búsqueda de Paqui, la propietaria del animal, para ver si, como él mismo explica, "entre todos podemos usar esta red para encontrarla".