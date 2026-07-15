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Potries inicia en Las Palmas su ronda de alianzas con las finalistas de la Capital Europea de la Cultura 2031

Ambas localidades estrechan lazos para reivindicar la cultura desde la periferia

Potries estrecha lazos con Las Palmas de Gran Canaria.

Potries estrecha lazos con Las Palmas de Gran Canaria. / Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Potries anunció hace unos días que había sellado alianzas con Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria y Cáceres, tres de las ciudades finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, tras quedar fuera de la carrera por el título.

Uno de los primeros encuentros tuvo lugar este lunes en Las Palmas de Gran Canaria. La localidad de la Safor participó en una jornada de trabajo y reflexión centrada en la necesidad de tejer nuevas alianzas entre territorios que, pese a sus diferencias, comparten la cultura, la identidad y el arraigo como herramientas de transformación social.

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria plantea la transformación cultural desde la identidad y una nueva concepción de la centralidad. El encuentro permitió constatar la necesidad de revisar la tradicional dicotomía entre centro y periferia y reivindicar que los márgenes, tanto geográficos como rurales, pueden convertirse en espacios desde los que imaginar nuevas formas de construir Europa.

La jornada, organizada dentro de la estrategia "Rebelión de la Geografía", reunió a responsables institucionales, equipos técnicos y agentes culturales de distintas islas para intercambiar experiencias sobre mediación cultural, convivencia, sostenibilidad, participación ciudadana y desarrollo comunitario. Durante la sesión también se presentaron iniciativas de revitalización del medio rural y se compartieron metodologías que entienden la cultura como un derecho y como una herramienta para fortalecer las comunidades.

El encuentro sirvió para identificar desafíos comunes, como la despoblación, el equilibrio entre el desarrollo urbano y rural, la protección del patrimonio vivo, el acceso a la cultura y la necesidad de consolidar redes estables de cooperación entre administraciones, agentes culturales y ciudadanía.

Tamaraceite abre el debate a la ciudadanía

La reflexión continuó en la Biblioteca Municipal Alexis Ravelo, ubicada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite. Representantes de ambas candidaturas compartieron un debate abierto con profesionales de la cultura y vecinos interesados en el futuro de los territorios rurales.

El diálogo giró en torno al significado de la ruralidad en el siglo XXI y a la necesidad de superar una visión que sitúa los espacios alejados de los grandes núcleos urbanos en un segundo plano. Los participantes reivindicaron el potencial creativo y social de estos territorios y defendieron la importancia de reforzar los vínculos entre comunidades que afrontan retos y oportunidades similares.

La jornada reforzó así una de las principales líneas estratégicas de "Rebelión de la Geografía", basada en entender que la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria se construye desde todas las geografías que conforman el municipio y el archipiélago.

Aprender desde las geografías compartidas

La visita de la delegación de Potries permitió consolidar una relación que ambas candidaturas aspiran a mantener más allá del proceso de selección de la Capital Europea de la Cultura 2031.

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Los participantes coincidieron en que la cooperación entre territorios rurales, insulares y periféricos representa una oportunidad para replantear el concepto de centralidad cultural en Europa. Frente a un modelo que históricamente ha concentrado la innovación en las grandes ciudades, defendieron que los márgenes pueden convertirse en espacios desde los que impulsar respuestas innovadoras a los principales desafíos contemporáneos.

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