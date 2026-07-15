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Revienta una tubería en la playa de Gandia y deja sin agua a varios edificios de la plaza del Castell

Dos brigadas trabajan para reparar la incidencia a lo largo de la mañana

Revienta una tubería en la playa de Gandia

Revienta una tubería en la playa de Gandia

Redacción Levante-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

Gandia

Una tubería de la red de abastecimiento reventó durante la pasada noche en el entorno de la plaza del Castell, en la playa de Gandia, por lo que provocó la interrupción del suministro de agua en varios edificios de la zona y en un hotel.

Los vídeos grabados en el momento de la incidencia muestran la gran cantidad de agua que llegó a salir de la conducción, que inundó parte de la calzada y evidenció la magnitud de la avería.

Nada más producirse la incidencia, una brigada municipal se desplazó hasta el lugar para acordonar el área afectada, cortar el suministro de agua y realizar las primeras labores de limpieza y aseguramiento de la zona. Al parecer, el agua no afectó a ninguno de los bajos.

A primera hora de esta mañana, dos brigadas trabajan de forma intensiva en la reparación de la avería. Mientras duren los trabajos, los inmuebles afectados permanecen sin servicio de agua potable, aunque el hotel cuenta con su propio suministro.

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Está previsto que el servicio de agua se restablezca progresivamente a lo largo de la mañana, aunque las brigadas seguirán trabajando hasta completar la reparación de la tubería y garantizar el correcto funcionamiento de la red. Concretamente, a lo largo de la mañana se restituirá el tramo afectado y, posteriormente, se reparará la tubería.

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