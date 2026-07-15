La Safor se prepara para una nueva alerta roja: Gandia amplía el horario de las piscinas, Tavernes protege a los animales de la montaña y Ador recorta su carrera popular

Una semana después de la primera alerta roja por altas temperaturas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha vuelto a activar este aviso ante un nuevo episodio de calor extremo que comenzará este miércoles. Las previsiones apuntan a que los termómetros podrían alcanzar los 42 grados.

Los municipios de la Safor tampoco se librarán de esta nueva ola de calor y, por ello, los distintos ayuntamientos ya han activado una serie de medidas preventivas para hacer frente a las elevadas temperaturas durante la jornada.

Gandia

El Ayuntamiento de Gandia convocó ayer una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), en la que participaron responsables políticos y técnicos municipales, así como representantes de la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, para coordinar la respuesta ante este episodio de calor extremo.

Entre las principales decisiones, destaca la ampliación del horario de las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella, que permanecerán abiertas hasta las 22:30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo. Así, el horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 22:30 horas.

Además, quedan suspendidas todas las actividades deportivas municipales al aire libre, con la única excepción de las actividades acuáticas.

El ayuntamiento también refuerza la red de espacios climáticos. Así, los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), ampliarán su horario y permanecerán abiertos de 10:00 a 20:00 horas para que la ciudadanía disponga de espacios climatizados durante las horas de mayor calor. El resto de centros sociales y bibliotecas mantendrán su horario habitual.

Asimismo, se reforzarán los servicios preventivos y los puntos de agua en los eventos multitudinarios previstos durante estos días.

Por otra parte, y ante el riesgo extremo de incendios forestales, se recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego o utilizar maquinaria agrícola susceptible de provocar incendios. En caso de detectar humo o fuego, se debe llamar inmediatamente al 112.

Oliva

El Ayuntamiento de Oliva también ha suspendido las actividades al aire libre de los campus y escuelas de verano durante el horario de vigencia de la alerta roja. La medida no afecta a las actividades acuáticas ni a las que se desarrollan en la piscina, así como a los juegos de agua.

Tavernes de la Valldigna

La localidad también ha convocado el Cecopal, en el que se han decretado algunas medidas como reforzar la vigilancia forestal debido al riesgo extremo de incendios y realizar un seguimiento especial por parte de los Servicios Sociales para atender a las personas más vulnerables.

Por su parte, el concierto del grupo "No Som de Seattle", previsto dentro del Festival Sete Sóis Sete Luas, retrasará su inicio hasta las 22:00 horas.El espectáculo ya fue suspendido la semana pasada con motivo de la alerta roja.

El ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que los cursos de la tarde en la piscina municipal quedan suspendidos para permitir la apertura de la instalación al público en general. La entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo, en horario de 15:00 a 21:00 horas.

Por su parte, la actividad "Acció Inserta Espais en Blau", prevista en la Torre de Guaita, se aplaza al martes 21 de julio, mientras que el ecoparque permanecerá abierto únicamente en horario de 08:00 a 13:00 horas.

Tavernes también ha anunciado que se facilitará agua a los animales de la montaña y se cancelarán todas las actividades al aire libre que no se desarrollen en la piscina o impliquen juegos de agua. Por ello, también se aplaza el campeonato de fútbol sala.

Las actividades de las escuelas deportivas y educativas se realizarán en instalaciones cubiertas y, cuando sean al aire libre, consistirán exclusivamente en juegos de agua o actividades en la piscina. En este sentido, se recomienda a las familias con hijos e hijas que participan en estas actividades que lleven el doble de agua de lo habitual.

Xeresa

El Ayuntamiento de Xeresa también ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias para proteger la salud y la seguridad de la población. Concretamente, entre las actuaciones adoptadas destaca la ampliación del horario de la piscina municipal, que permanecerá abierta de 11:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Asimismo, las instalaciones deportivas permanecerán cerradas durante las horas de mayor calor, entre las 11:00 y las 19:00 horas. La medida afecta a las pistas de tenis, pádel, frontón y al campo de fútbol. El cementerio municipal también cerrará sus puertas a partir de las 12.00 horas.

Por otra parte, las áreas de juegos infantiles y la zona de calistenia permanecerán cerrados mientras dure la alerta roja.

El consistorio también ha habilitado varios espacios climatizados para uso de la ciudadanía. El Centro Social pondrá a disposición su sala polivalente climatizada para cualquier colectivo que lo necesite, previa solicitud a través del registro de entrada. Además, los vecinos podrán utilizar las salas climatizadas de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca durante su horario habitual. En caso de necesitar estos espacios fuera de ese horario, también podrán solicitar su uso mediante el registro municipal.

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