Ola de calor
La Safor se prepara para una nueva alerta roja: Gandia amplía el horario de las piscinas, Tavernes protege a los animales de la montaña y Ador recorta su carrera popular
La mayoría de los municipios de la comarca abren gratuitamente sus piscinas municipales y suspenden las actividades al aire libre
Una semana después de la primera alerta roja por altas temperaturas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha vuelto a activar este aviso ante un nuevo episodio de calor extremo que comenzará este miércoles. Las previsiones apuntan a que los termómetros podrían alcanzar los 42 grados.
Los municipios de la Safor tampoco se librarán de esta nueva ola de calor y, por ello, los distintos ayuntamientos ya han activado una serie de medidas preventivas para hacer frente a las elevadas temperaturas durante la jornada.
Gandia
El Ayuntamiento de Gandia convocó ayer una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), en la que participaron responsables políticos y técnicos municipales, así como representantes de la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, para coordinar la respuesta ante este episodio de calor extremo.
Entre las principales decisiones, destaca la ampliación del horario de las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella, que permanecerán abiertas hasta las 22:30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo. Así, el horario será de 11:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 22:30 horas.
Además, quedan suspendidas todas las actividades deportivas municipales al aire libre, con la única excepción de las actividades acuáticas.
El ayuntamiento también refuerza la red de espacios climáticos. Así, los centros sociales de Corea y Joan Climent, así como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), ampliarán su horario y permanecerán abiertos de 10:00 a 20:00 horas para que la ciudadanía disponga de espacios climatizados durante las horas de mayor calor. El resto de centros sociales y bibliotecas mantendrán su horario habitual.
Asimismo, se reforzarán los servicios preventivos y los puntos de agua en los eventos multitudinarios previstos durante estos días.
Por otra parte, y ante el riesgo extremo de incendios forestales, se recuerda que está totalmente prohibido hacer fuego o utilizar maquinaria agrícola susceptible de provocar incendios. En caso de detectar humo o fuego, se debe llamar inmediatamente al 112.
Oliva
El Ayuntamiento de Oliva también ha suspendido las actividades al aire libre de los campus y escuelas de verano durante el horario de vigencia de la alerta roja. La medida no afecta a las actividades acuáticas ni a las que se desarrollan en la piscina, así como a los juegos de agua.
Tavernes de la Valldigna
La localidad también ha convocado el Cecopal, en el que se han decretado algunas medidas como reforzar la vigilancia forestal debido al riesgo extremo de incendios y realizar un seguimiento especial por parte de los Servicios Sociales para atender a las personas más vulnerables.
Por su parte, el concierto del grupo "No Som de Seattle", previsto dentro del Festival Sete Sóis Sete Luas, retrasará su inicio hasta las 22:00 horas.El espectáculo ya fue suspendido la semana pasada con motivo de la alerta roja.
El ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que los cursos de la tarde en la piscina municipal quedan suspendidos para permitir la apertura de la instalación al público en general. La entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo, en horario de 15:00 a 21:00 horas.
Por su parte, la actividad "Acció Inserta Espais en Blau", prevista en la Torre de Guaita, se aplaza al martes 21 de julio, mientras que el ecoparque permanecerá abierto únicamente en horario de 08:00 a 13:00 horas.
Tavernes también ha anunciado que se facilitará agua a los animales de la montaña y se cancelarán todas las actividades al aire libre que no se desarrollen en la piscina o impliquen juegos de agua. Por ello, también se aplaza el campeonato de fútbol sala.
Las actividades de las escuelas deportivas y educativas se realizarán en instalaciones cubiertas y, cuando sean al aire libre, consistirán exclusivamente en juegos de agua o actividades en la piscina. En este sentido, se recomienda a las familias con hijos e hijas que participan en estas actividades que lleven el doble de agua de lo habitual.
Xeresa
El Ayuntamiento de Xeresa también ha puesto en marcha una serie de medidas extraordinarias para proteger la salud y la seguridad de la población. Concretamente, entre las actuaciones adoptadas destaca la ampliación del horario de la piscina municipal, que permanecerá abierta de 11:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
Asimismo, las instalaciones deportivas permanecerán cerradas durante las horas de mayor calor, entre las 11:00 y las 19:00 horas. La medida afecta a las pistas de tenis, pádel, frontón y al campo de fútbol. El cementerio municipal también cerrará sus puertas a partir de las 12.00 horas.
Por otra parte, las áreas de juegos infantiles y la zona de calistenia permanecerán cerrados mientras dure la alerta roja.
El consistorio también ha habilitado varios espacios climatizados para uso de la ciudadanía. El Centro Social pondrá a disposición su sala polivalente climatizada para cualquier colectivo que lo necesite, previa solicitud a través del registro de entrada. Además, los vecinos podrán utilizar las salas climatizadas de la Casa de la Cultura y de la Biblioteca durante su horario habitual. En caso de necesitar estos espacios fuera de ese horario, también podrán solicitar su uso mediante el registro municipal.
Otros municipios
- Miramar: El ayuntamiento ha anunciado que, dentro de la Semana Deportiva, se aplazan las partidas previstas para este miércoles, por lo que la organización reubicará los partidos durante la jornada del jueves e informará a los equipos de los nuevos horarios. Por su parte, las instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerradas durante la jornada, mientras que la actividad Milleta se traslada al viernes.
- Xeraco: El consistorio ha anunciado que la piscina municipal, que también abrirá durante el mediodía, tendrá acceso gratuito durante el período de alerta roja, hasta completar el aforo autorizado, con el objetivo de facilitar a la población un espacio donde refugiarse del calor. La piscina permanecerá abierta también a mediodía. Además, se suspenden las actividades al aire libre: fitness y yoga.
- Ador: La segunda carrera del Circuit de Curses Populars Safor-Valldigna vuelve a recortar su distancia por la ola de calor. La XIII Volta a Peu Ador, que se celebra esta tarde, a las 20:30 h, contará con una distancia de 7 kilómetros frente a los 8,170 km previstos inicialmente.
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
- Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
- Helados que saben a gloria: las monjas de clausura de Gandia amplían su carta este verano
- Gandia reparte en el Pirata Beach Fest pulseras detectoras de sustancias en la bebida para evitar casos de sumisión química
- La cuerda que salva vidas: así actúa la Unidad de Quads de Gandia en los rescates acuáticos
- La Safor se blinda ante la alerta roja: Piscinas gratuitas en Gandia, suspensión de actividades al aire libre en Oliva o cancelación de procesiones en Tavernes
- El vandalismo regresa a la playa de Oliva con varios coches destrozados