Tavernes de la Valldigna garantiza agua al rebaño de cabras de Les Creus durante el verano

El rebaño de cerca de una treintena de cabras que habita en Les Creus, en Tavernes de la Valldigna, ya no tendrá que volver a sufrir por la falta de agua. Como ya informó este diario, los senderistas que frecuentan la zona habían alertado de que los animales se acercaban cada vez más a las rutas de montaña en busca de un lugar donde beber.

La escasez de agua había despertado la preocupación de varios vecinos y vecinas del municipio, que reclamaban una solución ante los efectos de la sequía. De hecho, en anteriores ocasiones, algunos senderistas llegaron a subir garrafas de agua hasta Les Fontetes de Cantus, ya que se trata de una ruta relativamente sencilla gracias a una senda perfectamente habilitada y señalizada, para proporcionar agua al rebaño. En cuestión de minutos, las cabras vaciaban estos recipientos.

El Ayuntamiento de Tavernes ha anunciado que, desde este miércoles, pone en marcha una campaña de hidratación para garantizar que estos animales dispongan de agua suficiente durante los episodios de altas temperaturas y calor extremo. La iniciativa forma parte del paquete de medidas activado por el consistorio con motivo de la alerta roja.

Con esta actuación, el consistorio no solo pretende velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, sino también proteger a los animales frente a las consecuencias de las elevadas temperaturas.

La brigada municipal, Protección Civil y la Policía Local trabajarán de forma coordinada para garantizar el suministro de agua a estos animales. Para ello, el ayuntamiento ha identificado varios puntos estratégicos de fácil acceso donde se instalarán los recipientes, que serán rellenados periódicamente por la brigada municipal durante todo el verano, con el objetivo de asegurar que el rebaño disponga de agua en los periodos de mayor calor.

Prevención de fuegos

La presencia de las cabras en la montaña no solo es un atractivo para los senderistas que recorren esta ruta, sino que también desempeña un papel fundamental en la conservación del entorno natural. Su pastoreo contribuye a mantener limpia la vegetación, favorece el equilibrio del ecosistema y ayuda a reducir el riesgo de incendios forestales.

El rebaño consumen la biomasa vegetal altamente inflamable que se acumula en los montes. De este modo, se limpia el sotobosque, se generan cortafuegos naturales y se dificulta la propagación del fuego.

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Cabe recordar que este rebaño permanece en la zona desde que quedaron en libertad tras el abandono de la granja que un pastor poseía junto a la Font del Barber. Estos animales, poco a poco, se han ido adaptando a la vida salvaje.