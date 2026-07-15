Xeraco se suma al pastoreo para prevenir incendios con un rebaño de 350 cabras

Xeraco se convierte en el segundo municipio de la Safor que apuesta por el pastoreo como herramienta para cuidar y proteger la montaña con el objetivo de contribuir a la reducción del riesgo de incendios forestales. Concretamente, se trata de una medida de prevención activa basada en la ganadería extensiva, mediante la cual rebaños de ovejas y cabras consumen la biomasa vegetal altamente inflamable que se acumula en los montes. De este modo, se limpia el sotobosque, se generan cortafuegos naturales y se dificulta la propagación del fuego.

El ayuntamiento ha puesto en marcha por primera vez en muchos años un programa de pastoreo dirigido con ganado caprino para la limpieza y el mantenimiento del monte municipal.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente con el apoyo de la Diputación de Valencia, contempla el pastoreo controlado de unas 350 cabras sobre una superficie aproximada de 20 hectáreas. La actuación abarca enclaves como el Repetidor Vell, la Senda de la Taula y los márgenes de la pista forestal municipal, en las zonas de Covachones y la Mallaeta.

El consistorio destaca que el uso de ganado para el control de la vegetación permite reducir la carga de combustible vegetal de forma respetuosa con el entorno, favorece la biodiversidad y disminuye la necesidad de recurrir a tratamientos mecánicos.

Autorización extraordinaria

Aunque se trata de la primera edición del programa, la intención del consistorio es darle continuidad y consolidarlo como una actuación anual. En esta ocasión ha sido necesaria la tramitación de una autorización extraordinaria debido a la normativa vigente, pero el próximo ejercicio se solicitará a la conselleria la autorización ordinaria con el objetivo de incorporar el pastoreo como una herramienta habitual de gestión y conservación del monte municipal.

Algunas de las cabras. / Levante-EMV

El alcalde de Xeraco y diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha subrayado que esta actuación forma parte de la apuesta por soluciones sostenibles para la gestión forestal. "Desde la Diputación de Valencia estamos trabajando para impulsar este tipo de iniciativas y en Xeraco hemos querido demostrar que el pastoreo puede convertirse en una herramienta eficaz para cuidar nuestros montes", ha afirmado.

Con este proyecto, el consistorio reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural, la prevención de incendios y la implantación de soluciones sostenibles que contribuyan a la conservación y mejora del entorno forestal.

Paraje Parpalló-Borrell

Gandia fue el primer municipio de la Safor en apostar por el pastoreo controlado como herramienta de gestión forestal y prevención de incendios. La concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Alícia Izquierdo, implantó hace un par de años este sistema con la introducción de un rebaño de cabras en el paraje natural Parpalló-Borrell.

La iniciativa forma parte del programa «Ramat de Foc», que recupera la ganadería tradicional como método para gestionar la masa forestal y reducir el riesgo de incendios en un espacio de gran valor ambiental. El proyecto surgió tras el incendio de Llutxent de 2018, con el objetivo de disminuir la acumulación de biomasa vegetal y mejorar la conservación del entorno.

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El programa cuenta con un rebaño de 240 cabras que realizan labores de pastoreo. Tras una primera experiencia, en la que los animales permanecieron dos meses en el monte antes de regresar a la explotación ganadera, el ayuntamiento decidió dar continuidad a la iniciativa. Cada campaña, las cabras regresan al paraje durante varias semanas para alimentarse de restos vegetales secos y matorral para reducir el combustible forestal que podría favorecer la propagación de un incendio.