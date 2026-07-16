Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas

Las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas verano tras verano -llegando a decretarse la alerta roja en muchas ocasiones-, han convertido la búsqueda de un lugar donde refugiarse de las altas temperaturas en una auténtica necesidad. Mientras la mayoría de vecinos y vecinas optan por acudir a la playa o a las piscinas públicas para darse un baño y combatir el calor, otros cuentan con una ventaja añadida, ya que disponen de su propio refugio acuático en casa, en el que refrescarse sin salir de la vivienda y disfrutar del baño con total privacidad.

La construcción de piscinas privadas en la Safor no ha dejado de crecer en los últimos años, especialmente en las urbanizaciones. En la actualidad, la comarca suma 6.038 piscinas privadas, según los datos de la Dirección General del Catastro. Si se tiene en cuenta el número de albercas y vecinos, esto supone una piscina por cada 31 habitantes.

Aunque el volumen total ya resulta llamativo, la proporción es todavía más significativa en algunos municipios de la comarca, donde el número de piscinas por habitante alcanza cotas sorprendentes.

Gandia es una de las localidades con un mayor número de instalaciones acuáticas, ya que dispone de un total de 1.144 piscinas para una población de 82.909 habitantes censados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

En otras palabras, dispone de una piscina por cada 72 vecinos. La mayor parte de ellas se concentra en la playa y en las urbanizaciones del término municipal.

Caso más llamativo

Sin embargo, el caso más llamativo es el de Barx. ¿Se imagina una piscina para usted, su pareja y sus dos hijos? Esa imagen se aproxima bastante a la realidad del municipio. La localidad, con 1.514 habitantes, cuenta con 362 piscinas privadas, lo que equivale a una por cada cuatro vecinos.

La situación es similar en Palma de Gandia, donde sus 1.895 habitantes disponen de 380 piscinas privadas, una por cada cinco vecinos. Muy cerca se sitúan Almiserà, con una por cada ocho habitantes, y Ador, con una por cada nueve.

Entre los municipios más poblados de la comarca, Oliva destaca con 1.701 piscinas privadas repartidas entre sus 26.820 habitantes, lo que equivale a una por cada 16 vecinos y la convierte en la localidad con mayor número de albercas de la Safor, por delante incluso de Gandia.

Por su parte, también presentan una elevada concentración las localidades de Daimús, con una piscina por cada 16 habitantes; la Font d’en Carròs y Guardamar de la Safor, con una por cada 18; así como Simat y Benifairó de la Valldigna, donde la proporción es de una por cada 14 vecinos. En Villalonga la cifra se sitúa en una por cada 15 habitantes.

Por su parte, Tavernes de la Valldigna, el tercer municipio más poblado de la comarca, contabiliza 303 piscinas privadas para una población de 17.933 habitantes, lo que supone una por cada 59 vecinos, una proporción alejada de la registrada en otras localidades con un importante peso de viviendas unifamiliares.

Pocas piscinas

En el extremo opuesto se encuentran municipios como Almoines, que apenas registra seis piscinas para 2.676 habitantes, es decir, una por cada 446 vecinos. También presentan una baja densidad de estas instalaciones Benirredrà (una por cada 263 habitantes), Beniflà (una por cada 253), l’Alqueria de la Comtessa (una por cada 111), Bellreguard (una por cada 99) o Xeresa (una por cada 80).

Las diferencias entre municipios responden, en gran medida, al modelo urbanístico de cada localidad. Allí donde predominan las urbanizaciones y las viviendas unifamiliares es mucho más habitual encontrar piscinas privadas, mientras que los municipios con un casco urbano más compacto y mayor presencia de edificios de viviendas registran una menor concentración de estas instalaciones.

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En estos últimos casos, siempre queda la opción de acudir a las piscinas públicas para combatir el calor o darse un refrescante baño durante los días de más altas temperaturas.