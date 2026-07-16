La Colegiata de Gandia instalará cámaras de vigilancia tras el robo de una tubería de cobre

En pleno centro histórico de Gandia y sin importar que se tratase de un monumento como la Colegiata. La seo gandiense sufrió el viernes pasado el robo de la tubería de un grifo, que estaba situado en el patio interior, y que se ve desde la calle. El motivo es que estaba hecha de cobre, un material muy apreciado por los amigos de lo ajeno por su alto precio en el mercado negro. Los hechos sucedieron a mediodía, cuando no había ni un alma por las calles debido al calor.

El autor no logró entrar al templo, pero aprovechó los andamios instalados recientemente para la restauración de la fachada norte. Escaló por ellos desde la plaza dels Apòstols, y accedieron al patio exterior contiguo, sorteando el muro y la puerta metálica que separan el recinto de la plaza pública, hasta alcanzar la tubería. Tras el robo los responsables del monumento la han sustituido por una manguera de goma.

El suceso ha alarmado a los religiosos, no tanto por el valor de lo robado, de hecho, no lo han denunciado a la Policía, sino por la manera de proceder, y se han dado cuenta de que lo vulnerable que puede ser el histórico inmueble.

Además, no es la primera vez que hay un robo en la Colegiata. Hace tres meses, en el interior, tres personas, una mujer y dos hombres, le hurtaron el bolso a una feligresa. En otra ocasión un hombre se quedó escondido entre las cortinas a mediodía, lo observaron por las cámaras y se dio aviso a la Policía, que procedió a sacarlo, sin que se llevara nada. La diferencia es que dentro del templo sí que hay desde hace años cámaras y un circuito cerrado de televisión.

Pero ahora fuentes de la Colegiata de Gandia informan que pondrán cámaras también en el patio interior, con el fin de tengan un efecto disuasorio para estos comportamientos. Al ser un recinto privado no se necesitan permisos especiales, siempre y cuando no enfoquen hacia la vía pública.

Por otra parte, responsables de la Colegiata denunciaron hace un año los frecuentes juegos de pelota que se estaban produciendo por parte de niños en la plaza dels Apòstols, a pesar de estar prohibidos, y sin la adecuada supervisión de sus familiares. Los balonazos suponían un riesgo para los elementos pétreos de la Colegiata, como la propia puerta de los Apóstoles o las gárgolas. Es un problema que, tras conversaciones de alto nivel, se ha resuelto, pero no así en la plaza Major, donde de vez en cuando hay niños jugando con el balón.