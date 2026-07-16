Desalojan un edificio en el centro de Gandia por el incendio de una vivienda en el sexto piso
El fuego se ha originado sobre las tres y media y los bomberos lo han extinguido en apenas veinte minutos
Un incendio originado este jueves en Gandia en una vivienda situada en un edificio del número 7 de la plaza Parc de l’Estació ha obligado a desalojar de manera preventiva a la gran mayoría de los vecinos del inmueble. El suceso ha movilizado a tres dotaciones de bomberos y a un sargento del parque de Gandia. El aviso se ha recibido a las 15:23 horas y el fuego ha quedado extinguido a las 15:49 horas, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Tras sofocar las llamas, los bomberos continúan con las labores de ventilación del inmueble, tipo ático, y recayente a la otra calle, la avenida de València.
Por el momento, no hay datos definitivos sobre la posible existencia de personas afectadas por inhalación de humo, ya que los servicios de Emergencia siguen ultimando la intervención y el parte aún no está cerrado. Hasta el lugar se han desplazado tres ambulancias, una de ellas SAMU, así como agentes de la Policía Local y de la Nacional.
Una vecina que vive en la tercera planta ha explicado que ella se ha enterado por un fuerte ruido de rotura de cristales desde el patio de luces, han visto humo, y a partir de ahí han ido avisándose unos residentes a otros, "pero ha venido enseguida la Policía y hemos bajado a la calle".
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