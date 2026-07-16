Enrique Arlandis, el único ciclista paralímpico de la Safor, orgullo de Gandia tras sus éxitos en la competición
El corredor, con una amputación transtibial de la pierna izquierda, reconoce que empezó a competir tarde en bicicleta de carretera, pero desde entonces ha revalidado dos títulos autonómicos y ha disputado un campeonato de España
El gandiense Enrique Arlandis (46 años) empezó a competir hace apenas un año en ciclismo adaptado, con bicicleta de carretera. "Ha sido tarde, por desconocimiento de esta modalidad, tenía que haberme iniciado hace veinte años cuando corría como un aficionado", reconoce. Pero ha entrado en la disciplina de forma arrolladora. Es el vigente campeón autonómico en las modalidades en ruta y contrarreloj individual, y disputó hace unos días el Campeonato de España en Melilla, todo en la categoría C4.
Esta engloba a deportistas que presentan varias discapacidades físicas o neurológicas. Los ciclistas de esta clase presentan una coordinación ligeramente limitada en un lado del cuerpo, en la parte inferior de la espalda o en las piernas, así como amputaciones.
En su caso sufre una amputación transtibial de la pierna izquierda, por debajo de la rodilla, a la que le sometieron cuando tenía 24 años, tras detectarle un tumor en la planta del pie. Lleva una vida relativamente normal gracias a una prótesis, que también le sirve para entrenar y competir.
Antes de la enfermedad practicó baloncesto; de hecho estuvo una década en el UpB Gandia, y pasó por todas las categorías. Pero desde la amputación, al no poder practicar deportes de impacto, se aficionó por el ciclismo, animado por su hermano mayor, Vicent, que también corría en bici.
"Siempre como aficionado", relata. Hace tres años Pascual Orengo, hijo, le planteó sumarse a su equipo de ciclismo paralímpico, el Ulevel Paracycling, con sede en Ontinyent. Este año milita en otro, el Mister Biker, vinculado a una tienda de deportes del mismo nombre ubicada en Xàtiva, que gestiona Javier Benítez, exciclista profesional.
El único de la Safor
Reconoce que le ha enganchado la competición, sobre todo en los campeonatos de España, "donde hay mucho nivel". Cabe destacar que Arlandis es el único ciclista paralímpico de la Safor, y de los pocos en la Comunitat Valenciana. En mujeres está Rosa Sansaloni, de Tavernes de la Valldigna. Y uno de los referentes es el valenciano Ricardo Ten, con cuatro Juegos Paralímpicos, y que recibió el Premio Levante-EMV al Deporte en 2025.
Por sus éxitos deportivos y su ejemplo de superación, Arlandis fue recibido el pasado 7 de julio en el ayuntamiento por el alcalde, José Manuel Prieto, y por el concejal de Deportes, Jesús Naveiro. Prieto comentó que es "un orgullo para el deporte de la ciudad contar con personas como Enrique, que representa los mejores valores del deporte y llevan el nombre de nuestra ciudad muy alto".
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