Gandia mejora la pista B de baloncesto del polideportivo con una inversión de 80.000 euros

Gandia continúa mejorando sus instalaciones deportivas. El alcalde, José Manuel Prieto, y el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, visitaron las obras de cerramiento de una gran parte de la pista B de baloncesto del polideportivo municipal, las cuales cuentan con una inversión de 80.000 euros, dentro del plan Resol de mejora de infraestructuras deportivas.

Prieto ha explicado: ”Estamos instalando planchas de policarbonato que además de proteger la pista de las inclemencias meteorológicas, permitirán también resguardar de los rayos UVA a nuestros deportistas”. También habrá barandillas protectoras que amortiguarán y facilitarán la actividad deportiva en esta pista tan demandada.

Esta no es la primera ni será la última inversión del plan Resol, que cuenta con una inversión que supera los 14 millones de euros. Naveiro recordó las principales actuaciones realizadas en materia deportiva: “Las dos piscinas que perdían mucha agua se han renovado prácticamente por completo y ya están a pleno rendimiento".

Vista de la cubierta. / Àlex Oltra

"La pista de atletismo finalizará en breve. Hemos renovado el pabellón de halterofilia y hemos mejorado las pistas de tenis. Acabamos también de hacer toda la obra de reestructuración y remodelación del centro deportivo del Grau, cumpliendo objetivos de desarrollo sostenible. Y también, evidentemente, tenemos la obra magna, el pabellón Gandia Arena, que ya está en un 20% de ejecución”, continuó.

El plan centra sus esfuerzos en la mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, e incluye la construcción de nuevos espacios deportivos. Prieto afirmó que Gandia "siempre ha sido una ciudad en lo referente a infraestructuras deportivas. Por eso, estamos invirtiendo para renovar estas instalaciones, adaptarlas a los nuevos tiempos y crear nuevas para dar respuesta a las necesidades".

El alcalde recordó que Gandia recogió en febrero el Premio Nacional de Deportes, de la mano de los Reyes de España. Este galardón del Consejo Superior de Deportes reconoce al ayuntamiento como la entidad que más ha destacado en la promoción de la actividad física en 2023.