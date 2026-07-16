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Guardia Civil y Policía Local de Villalonga rescatan en el Circ de la Safor a una senderista desorientada

Los agentes caminaron cerca de dos horas a través de una zona escarpada hasta llegar a la mujer, que fue evacuada en buen estado de salud

Vista del término de Villalonga.

Vista del término de Villalonga. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

Gandia

Una patrulla de la Guardia Civil de Villalonga, junto con la Policía Local, localizó y auxilió a una mujer que se había desorientado en el paraje natural del Circ de la Safor, en una zona de difícil acceso, según informaron fuentes del Instituto Armado.

Conocedores del terreno, los agentes caminaron durante cerca de dos horas a través de una zona escarpada y de abundante matorral hasta llegar a la senderista, que fue evacuada en buen estado de salud.

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