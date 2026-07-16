Oliva finaliza las primeras actuaciones de renaturalización del antiguo campamento del Carritxar

El Ayuntamiento de Oliva ha finalizado las primeras actuaciones de renaturalización del antiguo campamento municipal del Carritxar, situado en medio de la sierra de Mostalla, cerca de la pedanía de Forna, en l’Atzúvia. Las obras fueron adjudicadas en febrero. y empezaron en abril.

Cabe recordar que este campamento se encontraba desde hace años en desuso, con unas instalaciones abandonadas y muy degradadas. Con estas actuaciones realizadas por el ayuntamiento se ha recuperado un espacio verde, con una considerable mejora del entorno.

Entre las actuaciones principales que se han llevado a cabo destacan la del derribo de las edificaciones existentes y la construcción de dos balsas para anfibios, en lo que era la piscina. Se prevé recuperar un antiguo almacén y el aparcamiento se ha dejado como refugio para senderistas en caso de incendio.

Otra vista de la zona rehabilitada. / Levante-EMV

En una siguiente fase de los trabajos se realizará una faja perimetral en el camino de acceso al campamento para prevenir incendios, a través de una subvención de 10.768 euros de la Conselleria de Medio Ambiente.

También se harán dos fajas más alrededor del antiguo campamento, tanto en el término de Oliva como en el de Pego. Además, se quiere recuperar el suministro de agua, que sería de gran importancia en caso de incendio forestal.

Este proyecto ha contado con un presupuesto de 139.887 euros, gestionados por el Ayuntamiento de Oliva a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos 'Next Generation', y dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Con ello Oliva recupera para su uso público la zona como uno de los parajes naturales más interesantes de su término municipal, aunque ya no podrá utilizarse para pernoctar en la zona debido a la peligrosidad que entraña por la frondosidad de las montañas que rodean el mismo.