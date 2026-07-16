Pérez Llorca anuncia en Gandia ayudas de 16 millones para el fomento de la pesca y la acuicultura sostenibles

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado más de 16 millones de euros en ayudas para impulsar la pesca y la acuicultura sostenibles y a campañas de promoción en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

El jefe del Consell realizó este anuncio tras visitar este jueves la Cofradía de Pescadores de Gandia con motivo de la celebración de las fiestas del Grau en honor a la Mare de Déu del Carme y de la Mare de Déu Blanqueta. El presidente compartió un almuerzo en el restaurante La Llotja con representantes de los pescadores, el alcalde, José Manuel Prieto, que a la sazón esta misma semana le solicitó una reunión formal para abordar asuntos pendientes, y la patrona mayor de la cofradía, Mª Carmen Argudo.

Pérez Llorca destacó el apoyo del Consell al sector pesquero con estas ayudas, “que van a tener una tramitación muy sencilla”, y que son “muy importantes para que la pesca valenciana se mantenga”. Al respecto, indicó que los primeros 6 millones de estas ayudas, que corresponden al año 2026, ya se pueden solicitar.

Asimismo, recordó que el presupuesto destinado al sector pesquero “se ha incrementado considerablemente, casi un 40%” y que la mitad del mismo, más de 20 millones de euros, son ayudas directas.

Pérez Llorca y Prieto durante el almuerzo. / Levante-EMV

El presidente felicitó, en el día de la patrona del mar, “a todos los pescadores que forman parte de las 22 cofradías, a la veintena de lonjas y a las 500 embarcaciones que tenemos en la Comunitat Valenciana”, a las que ha enviado un “mensaje de ánimo y apoyo en estos momentos difíciles”.

En este sentido, señaló que “a la Unión Europea le cuesta entender lo que es la pesca en el Mediterráneo, que forma parte de la tradición y de nuestras señas de identidad” y puso en valor el compromiso del Consell “para seguir trabajando para flexibilizar los criterios de Bruselas, que a veces demuestra que no sabe muy bien lo que es faenar y lo que es cuidar el Mediterráneo, cuando los pescadores valencianos son de los que más cuidan este mar”.

16 millones de ayudas directas

Las ayudas anunciadas se convocan con carácter plurianual para el periodo 2026-2029. En concreto, la resolución de la Dirección General de Pesca contempla 5 millones para fomentar la pesca sostenible; 10,9 millones de euros para actividades sostenibles de acuicultura (cultivo y crianza controlados de organismos acuáticos como peces, moluscos o crustáceos) y 300.000 euros para mejorar la comercialización mediante campañas de promoción de los productos pesqueros y acuícolas.

Esta actuación va a permitir respaldar a un sector que afronta un problema creciente de relevo generacional y una reducción del número de profesionales, además de desafíos como las restricciones europeas sobre días de pesca, la reducción de cuotas de captura, el aumento de costes operativos y la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, entre otros.

En este sentido, indicó que las ayudas para fomentar una pesca sostenible contemplan los siguientes tipos de actividad: disminución del efecto de la pesca, eficiencia energética y mitigación del cambio climático, mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo, valor añadido, economía circular y seguridad alimentaria, puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y fondeaderos, motores, control, inspección y observancia.

Por su parte, las ayudas para fomentar las actividades sostenibles de la acuicultura contemplan inversiones productivas y creación de empresas, así como las inversiones para la neutralidad climática, mientras que las ayudas para campañas se basan en la mejora de la comercialización mediante la promoción de los productos pesqueros y acuícolas.