Problemas con la climatización del Mercat del Prado de Gandia obligan a poner unos generadores en el exterior
Estar frescos en el recinto municipal le costará este verano a la empresa gestora 34.000 euros por el alquiler de los dos aparatos que se encontraron "in extremis"
El aire acondicionado se mejoró con la última remodelación en noviembre de 2025 y siempre ha funcionado pero no refresca lo suficiente
El Gobierno de Gandia tendrá que ajustar el sistema de climatización del Mercat Municipal del Prado, a pesar de que en noviembre de 2025 finalizó la última gran remodelación integral de este recinto, que incluyó la mejora de esos equipos, y en la que se invirtió en total 2,1 millones. En esa misma fecha asumió la gestión del mercado una empresa para los próximos 12 años. El mercado se estrenó con 13 locales.
Sin embargo, hace un par de meses, pero especialmente a finales de junio, con la llegada del calor, empezaron los problemas. Se detectó que el aire acondicionado, aunque nunca ha dejado de funcionar, no refrescaba lo suficiente. Las quejas de trabajadores y clientes no tardaron en llegar. La afluencia de público disminuyó y repercutió en las ventas.
Los nuevos gestores del mercado probaron con algunos equipos móviles, que resultaron insuficientes. Así que había que buscar una solución urgente, máxime teniendo en cuenta que se están proyectando los partidos del Mundial y el viernes tocaba el de semifinales entre España y Francia en la plaza central del mercado.
Justo hace una semana se instalaron dos grandes aparatos de refuerzo que refrescan el interior, ubicados uno a cada lado de una de las puertas laterales, cerca de la calle Rausell.
"Los hemos alquilado a una empresa de Barcelona", explica Rubén Santos, uno de los socios de la gestora. El coste hasta el 1 de septiembre será de 34.000 euros. Gran parte de este dinero lo ha adelantado la empresa, con una ayuda del ayuntamiento de 7.000 euros, y se está en negociaciones para ver quién abonará finalmente esa factura.
Santos quiere agradecer la colaboración de la empresa local Klimia, y también la preocupación que ha mostrado el ayuntamiento en este problema, en concreto la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, y el propio alcalde, José Manuel Prieto.
Por otra parte, aunque no ha habido quejas vecinales, el ayuntamiento instalará pantallas acústicas alrededor de los aparatos. A parte de esto, desde la empresa gestora harán un esfuerzo por apagar los aparatos de noche y encenderlos a primera hora de la mañana.
El origen del problema está en que cuando se renovó el aire acondicionado del mercado no se calcularon bien los focos más calientes, y no se contempló que los negocios adjudicatarios empezarían a meter neveras y otros equipos que generan calor, además de las propias personas, que también lo emiten.
Ahora tocará encargar un nuevo estudio y hacer los ajustes correspondientes, aunque esto, teniendo de por medio agosto y las vacaciones, puede demorarse, según reconocen desde el ayuntamiento, y no se aventuran a dar una fecha para que llegue la solución definitiva.
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