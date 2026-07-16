Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
Los docentes reclaman una educación pública, de calidad y en valenciano al president de la Generalitat durante su visita a Gandia
Un grupo de docentes de la Safor ha vuelto a salir a la calle para hacer visibles sus reivindicaciones, más de un mes después de que finalizara la huelga educativa que se prolongó durante 30 días. Los profesores han aprovechado la visita del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha asistido este miércoles a la comida organizada por la cofradía de pescadores de Gandia con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen y la Virgen Blanqueta.
La concentración, que se ha desarrollado sin incidentes, ha tenido lugar a las puertas del restaurante donde estaba previsto el acto institucional. Los docentes han recordado que sus demandas siguen vigentes pese al fin de la huelga, que probablemente retomarán el próximo curso escolar, y, a su vez, han reclamado una educación pública, de calidad y en valenciano.
Con esta protesta, el colectivo ha querido trasladar directamente sus reivindicaciones al jefe del Consell, aprovechando uno de los actos de su agenda en Gandia para insistir en la necesidad de que la Generalitat atienda sus demandas en materia educativa.
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