Todo a punto en Oliva este viernes para la Entrada Cristiana y el Desembarco moro

Oliva celebra este viernes la Entrada Cristiana y de madrugada el Desembarco, dos de los actos más relevantes de las fiestas de Moros i Cristians. Cabe recordar que los actos del domingo se adelantan debido a la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina.

La jornada del viernes arrancará a las 8 horas con la diana festera a sones de arcabucería. Los arcabuceros junto a la banda de música recorrerán Oliva para despertar en el inicio de la jornada festiva local a nivel laboral, una de las dos que tiene la ciudad a lo largo del año.

A las 20 horas arrancando desde la Puerta del Sol en la Carretera Gabriel Ciscar, tendrá lugar la Entrada Cristiana, que se inicia, como todos los actos, con el estandarte oficial de la federación, este año teniendo como abanderado a Joan Benito de la Filada Marràqueix junto a una fanfarria musical.

Abrirá el desfile Masers, capitana de las fiestas del próximo ejercicio 2027, una de las comparsas con más solera del bando cristiano que dará paso al resto de filades.

En segundo lugar desfilará Pirates, la más antigua y de mayor número de componentes del bando cristiano, que este año celebra el 50 aniversario de su refundación y el 75 aniversario de su nacimiento.

En tercer lugar saldrá Templaris, la benjamina de las fiestas y que en 2029 tendrá su primera capitanía desde su creación e integración en las mismas.

Les seguirá la Filada Contrabandistes, la segunda más joven de las fiestas olivenses y después llegará el turno de la Filada Jaume I que fue la capitana del anterior ejercicio del 2025 y tan buen sabor de boca dejó.

Tras todos ellos llegará el turno de la capitana de 2026, la Filada Mosqueters, con su capitana Rosana Llopis al frente, que desfilará en su carroza, mientras que la acompañará en el séquito su embajadora Andrea García, también encima de su carroza y todos los elementos que compondrán el boato de la capitanía de este año.

Por primera vez habrán cuatro palcos a lo largo del recorrido festero. El palco principal en el centro de la Avinguda Loygorri además de un nuevo segundo palco ubicado también en la misma avenida. Ya en el paseo Lluís Vives la federación ha anunciado que repite el palco festero para la participación de los festeros del bando contrario al que desfile cada día. Además Turismo de Oliva también ha anunciado que este año volverá el palco que gestiona el departamento.

Verbena y Desembarco

Pasada la medianoche arrancará en la Mitja Galta la verbena que amenizará la fiesta para los festeros y ciudadanos que quieran participar hasta la hora en la que tendrá lugar el Desembarco.

A las 5.45 horas arrancará el tradicional castillo de fuegos artificiales desde el puerto deportivo olivense que dará paso a la salida de las seis embarcaciones con las filades del bando moro hasta que desembarquen en la playa de la Mitja Galta.

Habrá disparos de arcabucería y la tradicional embajada en el castillo ubicado en la zona hasta que los moros tomen la ciudad de Oliva por un día tras la conquista de la plaza a cargo de las huestes de la media luna. El sábado será la Entrada Mora.