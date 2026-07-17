Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

Son muchos los vecinos y vecinas que ya cuentan los días para disfrutar de sus ansiadas vacaciones de verano. Tras meses de trabajo y rutina, llega el momento de hacer las maletas y desconectar, aunque solo sea durante unos días. La playa, la montaña, una escapada por España o un viaje a un destino internacional son solo algunas de las múltiples opciones entre las que poder elegir.

La mayoría ya habrá reservado su alojamiento y planificado el viaje con antelación para asegurarse las mejores opciones y precios. Sin embargo, todavía son muchos quienes prefieren esperar hasta el último momento para decidir su destino, ya que, en ocasiones, confían en encontrar ofertas de última hora o, simplemente, se dejan llevar por la improvisación.

Entre todas estas alternativas, la costa se mantiene como uno de los destinos favoritos. En la comarca de la Safor, y también a nivel autonómico e, incluso, nacional, Gandia se ha consolidado como uno de los grandes referentes turísticos del verano. Su extensa playa, la variada oferta gastronómica, su patrimonio histórico y la amplia programación de actividades culturales y de ocio convierten a la ciudad en un destino atractivo.

Esa elevada demanda también se refleja en la disponibilidad de alojamientos. Por ejemplo, y según se recoge en un conocido portal, para una estancia de dos personas durante la semana del 3 al 9 de agosto se muestra que el 85 % de los alojamientos ya no están disponibles, por lo que solo quedan medio centenar de opciones. El alojamiento más económico ronda los 880 euros y corresponde a una habitación de hotel, mientras que la mayor parte de las ofertas disponibles se sitúan entre los 1.400 y los 1.500 euros. Los precios más elevados alcanzan los 2.300 euros por una habitación doble en un hotel situado frente al mar, con terraza y régimen de desayuno y cena incluidos.

La situación es todavía más ajustada para la semana del 10 al 16 de agosto. La ocupación alcanza el 88 %, por lo que únicamente 39 alojamientos disponibles. En este caso, el precio más bajo oscila entre los 1.100 y los 1.200 euros, mientras que el alojamiento más exclusivo se ofrece por cerca de 2.400 euros y corresponde a un ático próximo a la playa.

Elevada ocupación en Oliva

La elevada ocupación también se traslada a Oliva, otro de los destinos más demandados del litoral de la Safor. La escasa oferta comporta que, en algunas ocasiones, la diferencia entre esta ciudad y la capital comarcal puede alcanzar hasta los 500 euros. Así, para la semana del 3 al 9 de agosto, el 97 % de los alojamientos ya están ocupados y apenas queda una decena de opciones disponibles.

El alojamiento más económico se trata de un apartamento de dos dormitorios situado a unos 150 metros de la playa, con un precio que ronda los 1.200 euros. En el extremo opuesto, una vivienda de tres dormitorios con cocina alcanza los 3.800 euros por la estancia.

Para la semana del 10 al 16 de agosto la situación apenas varía. Solo quedan disponibles una docena de alojamientos. El más económico ronda los 1.500 euros y corresponde a un apartamento ubicado a unos dos kilómetros de la playa, mientras que la opción más exclusiva es una villa cuyo precio supera los 3.100 euros.

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Estos datos ponen de manifiesto que, a medida que avanza el verano y se acerca el mes de agosto, encontrar alojamiento en los principales destinos turísticos de la Safor resulta cada vez más complicado.