Una avería retrasa cuatro horas la llegada de un tren a Gandia

Los usuarios de la línea C2 de Cercanías se enfrentan jornada tras jornada a incidencias, retrasos, cancelaciones... Como ya informó este diario, la línea que conecta Gandia con València y que discurre por las localidades de Xeraco y Tavernes de la Valldigna registra, al menos, una media de veinte problemas cada semana.

El último incidente se produjo durante la jornada de ayer, cuando los pasajeros de un tren con destino a la capital de la Safor vivieron una noche de auténtico calvario después de que una avería dejara el convoy detenido durante varias horas entre Sueca y Sollana. Como consecuencia de esta incidencia, el tren no llegó a Gandia hasta alrededor de las 2:30 de la madrugada, es decir, cuatro horas más tarde de lo previsto.

Aunque Renfe notificaba a través de sus canales oficiales que las averías estaban provocando retrasos de más de 50 minutos, no fue hasta pasada la una de la madrugada cuando comunicaron que las incidencias se estaban solucionando.

Según relatan varios afectados a este diario, que han decidido preservar su anonimato, el convoy quedó inmovilizado sobre las 21:30 horas en plena zona de los arrozales tras quedarse sin batería, lo que dejó fuera de servicio el aire acondicionado. Los viajeros aseguran que permanecieron atrapados sin climatización y sin agua durante varias horas.

Al tratarse, según los testimonios, de un modelo sin ventanas practicables, algunos pasajeros abrieron las puertas para intentar aliviar el calor. Sin embargo, la proximidad de los arrozales provocó la entrada de una gran cantidad de mosquitos, por lo que tuvieron que volver a cerrarlas para evitar picaduras.

Finalmente, los viajeros fueron transbordados a otro tren para completar el trayecto hasta Gandia. Durante el recorrido fue necesario realizar varias paradas para atender a pasajeros indispuestos.

En la estación de Sueca, según explican los afectados, intervinieron efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Entre las personas atendidas figuraba un menor que, según los testimonios recabados, sufrió un golpe de calor y precisó asistencia médica.

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La incidencia provocó que un viaje que debía finalizar varias horas antes concluyera alrededor de las 2:30 de la madrugada. Los afectados reclaman explicaciones y que se adopten medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.