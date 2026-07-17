Bellreguard renueva el paseo Joan Miró y mejora uno de los espacios más emblemáticos de la playa
La actuación, ya finalizada, ha sido posible gracias a una inversión de 140.965 euros del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de València
El Ayuntamiento de Bellreguard ha llevado a cabo una actuación integral de reparación y mejora del paseo Joan Miró que ha permitido renovar este emblemático espacio de la playa y mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad del entorno. Los trabajos, ya finalizados, han contado con una inversión total de 140.965 euros, financiada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de València.
El proyecto ha dado respuesta a la necesidad de corregir los daños ocasionados por las raíces de los árboles existentes, que con el paso del tiempo habían levantado el pavimento y deteriorado los alcorques, provocando desperfectos que afectaban tanto la imagen como la seguridad y la accesibilidad del paseo.
Los trabajos realizados han incluido la renovación de los alcorques y la reparación del pavimento afectado, incorporando soluciones técnicas destinadas a evitar que el crecimiento de las raíces vuelvo a provocar los mismos problemas en el futuro. La actuación también ha contemplado la plantación de nuevos árboles y la ampliación de las zonas verdes.
Con esta intervención, según fuentes municipales, "el Ayuntamiento de Bellreguard continúa avanzando en la mejora y el mantenimiento de los espacios públicos del municipio, especialmente de aquellos que, como el paseo Joan Miró, constituyen puntos de encuentro y zonas de convivencia para vecinos y visitantes". El resultado es un paseo renovado, más accesible, seguro y agradable, con una mayor presencia de zonas verdes y unas mejores condiciones para pasear y disfrutar del entorno de la playa.
El alcalde, Àlex Ruiz, destacó que «con esta actuación damos respuesta a una demanda largamente reivindicada por los vecinos, vecindario y continuamos avanzando en la mejora de los espacios públicos del municipio". Por su parte, la teniente de alcalde, Cristina Mateu, apuntó que «la intervención no solo ha permitido reparar el pavimento y los alcorques afectados por las raíces, sino también incorporar mejoras en las zonas verdes".
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