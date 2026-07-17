La Diputación aprueba 700.000 euros del Pla Obert para proyectos en Oliva, Potries y la Mancomunitat
La Corporación provincial ayuda al ente comarcal con el Punto de Encuentro Familiar, Oliva cambiará la cubierta de la piscina municipal y Potries comprará un local para destinarlo a centro juvenil
La Diputación de València ha aprobado tres nuevos proyectos presentados por Oliva, Potries y la Mancomunitat de Municipis de la Safor en el último decreto del Pla Obert d'Inversions que afecta a la Safor, con una inversión de 695.000 euros.
En concreto, 308.000 euros se destinarán a la Mancomunitat para la puesta en marcha del Punto de Encuentro Familiar, 253.164 euros para la sustitución de la cubierta de la piscina municipal de Oliva y 133.700 euros para Potries, que comprará un antiguo bar en la avenida Constitució para reformarlo y destinarlo a centro social y juvenil.
En tota la provincia se han aprobado siete millones de euros que financiarán 45 proyectos presentados por 35 ayuntamientos y tres mancomunidades de 14 comarcas. De este modo, el plan cuatrienal coordinado por la vicepresidenta Natàlia Enguix suma 1.228 proyectos aprobados con una inversión global de 191 millones de euros.
La responsable de Cooperación señala que los ayuntamientos “están incrementando de manera considerable el ritmo de presentación de los proyectos, y estamos aprobando al menos un decreto al mes con decenas de actuaciones nuevas”.
Por su parte, el presidente Mompó destaca que la corporación ha aprobado cerca del 60% del plan, con centenares de obras en marcha o ya ejecutadas en toda la provincia.
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