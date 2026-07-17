Gandia presenta la sexta edición del Reto Solidario «Rema por la Vida» para impulsar la investigación contra el cáncer

La concejala de Sanidad de Gandia, Liduvina Gil, y el edil de Deportes, Jesús Naveiro, presentaron la sexta edición del Reto Solidario «Rema por la Vida», que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de julio en las instalaciones del Club de Rem CIA Gandia, en el puerto, a beneficio de la investigación contra el cáncer. En la rueda de prensa también participaron la presidenta de la AECC en Gandia, Eveline Cieslak, y la representante del club Marta Muelas. El año pasado se recaudaron 9.422 euros.

Gil destacó el carácter solidario de la iniciativa, que año tras año moviliza la ciudadanía por una causa común. «Durante estos tres días el puerto de Gandia será escenario de un reto en que cada remada simboliza el espíritu de superación y el compromiso colectivo en la lucha contra el cáncer», afirmó.

Cualquier persona pueda sumarse a la iniciativa. «Invitamos toda la ciudadanía, las asociaciones, las empresas, los clubes deportivos y las familias a acercarse, colaborar y participar. Cada aportación cuenta y ayudará a mejorar la vida de muchas personas y de sus familias», señaló.

Naveiro remarcó la doble vertiente deportiva y solidaria del reto. Recordó los beneficios que el remo aporta a la salud y puso en valor que toda la recaudación se destine a la investigación. Las instalaciones del club estarán abiertas para que participan empresas, grupos de amigos, clubes deportivos, asociaciones o familias, y también se podrá colaborar adquiriendo el pañuelo o la camiseta solidaria.

Muelas explicó que esta sexta edición consolida un proyecto que es «solidario, deportivo y también social», con el objetivo de implicar el máximo número de personas posible. Así mismo, destacó que, para aquellas personas que no puedan participar en las pruebas de remo, existe una modalidad de colaboración de «fila cero» mediante la compra del pañuelo o de la camiseta solidaria.

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Finalmente, Cieslak agradeció al Club de Rem CIA Gandia su compromiso sostenido con la lucha contra el cáncer y animó a toda la ciudadanía a sumarse. La presidenta de la AECC recordó que tanto las camisetas como los pañuelos se pueden adquirir en la sede de la asociación en Gandia y en las farmacias colaboradoras, y agradeció también el apoyo de las empresas que hacen posible este reto.