La Generalitat iniciará este mes trabajos de limpieza en el antiguo edificio de Correos de Gandia

El Consell tiene previsto iniciar este mismo mes trabajos de limpieza en el antiguo edificio de Correos de Gandia, del que es titular tras la compra realizada al ayuntamiento en 2024, durante el mandato anterior, de Ximo Puig. Ante el estado de deterioro que presenta el inmueble se empezará por sanear la cubierta y por desatacar las tuberías bajantes. Estas actuaciones se sumarán a las obras de emergencia ejecutadas por la Generalitat tras los desprendimientos registrados el pasado mes de abril en la fachada.

De forma paralela se está tramitando el proyecto para la demolición parcial y el apeo del forjado de la tercera planta, una intervención que permitirá avanzar hacia la reapertura de la biblioteca municipal.

De ello informó este viernes el portavoz del Grupo Municipal del PP, Víctor Soler, quien señaló que se pretende "garantizar la seguridad de los peatones y frenar el deterioro del inmueble mientras se prepara su rehabilitación integral".

Para Soler esto demuestra que el presidente Juanfran Pérez Llorca "cuando adquiere un compromiso con Gandia lo cumple, no solo estamos recuperando un edificio histórico, sino que estamos trabajando para que vuelva a tener vida, actividad y se convierta en un referente para el centro de nuestra ciudad”.

Por otra parte, la Generalitat ha pedido al ayuntamiento que promueva una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), "para que el inmueble pueda albergar todos los usos contemplados en el convenio de adquisición, no solo el administrativo-institucional, sino también educativos, culturales, sociales u otros de interés público que contribuyan a revitalizar el centro histórico de la ciudad".

Respuesta del gobierno local

Sobre este asunto ha querido responder, o más bien "corregir a la Generalitat" la coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, quien asegura que la solicitud formulada por la Generalitat "responde a una cuestión que ya fue resuelta por el ayuntamiento el noviembre de 2023".

«La modificación del PGOU que permite los usos administrativos e institucionales en el edificio de Correos fue aprobada hace más de un año y medio, este trámite se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Provincia», aseguró.

Alonso recuerda que existe una comisión mixta entre Ayuntamiento y Generalitat donde ya se acordó que se ampliaría la biblioteca y que habría usos universitarios. Y recomienda que "antes de plantear nuevos requerimientos, es importante verificar el estado de la documentación y de los trámites ya realizados, para evitar demoras innecesarias y avanzar en un proyecto que es de interés para la ciudad».