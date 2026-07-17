Un incendio en el barranco de Beniteixir pone en alerta a Piles, Palmera y l'Alqueria de la Comtessa
El fuego, originado este mediodía en el cañar del cauce, ya está controlado gracias a la rápida actuación de los Bomberos y a los medios aportados por la Generalitat
Un incendio de vegetación se ha originado este viernes a mediodía en un tramo corto del barranco de Beniteixir, en término de Piles, pero también próximo a Palmera y a la Alqueria de la Comtessa. En concreto, ha sucedido entre los dos polígonos industriales, el de l'Alqueria y el de Piles, en una zona cercana al carril bici.
Hasta el lugar se han desplazado dos camiones del Consorcio Provincial de Bomberos, con sus respectivos efectivos, una unidad de agentes forestales de la Generalitat, una autobomba, un medio aéreo y un agente mediambiental.
Casualmente, según informa el alcalde de Palmera, Àlvar Català, hace una semana hubo otro incendio en el mismo punto del barranco que también fue rápidamente sofocado. Aunque el fuego está localizado y encajonado en el cauce, el peligro en estos casos siempre está en que las llamas lleguen a los naranjos próximos a la ribera.
Los alcaldes de los pueblos por los que pasa este barranco vienen advirtiendo de la necesidad de acometer un proyecto que elimine cañas invasoras y reduzca el riesgo de inundaciones. En este sentido, en marzo tuvieron un reunión en València con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien se comprometió a estudiarlo, y de hecho en abril Polo visitó personalmente la zona.
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