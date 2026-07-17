Luis Rodríguez es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor
El director del hotel Tres Anclas releva en el cargo a Juan Pablo Tur, que ha estado al frente en los últimos cuatro años
La asamblea general electoral de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), celebrada en Fomento de AIC, en Gandia, el martes pasado, escogió a Luis Rodríguez de Rivera como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años. Rodríguez releva en el cargo a Juan Pablo Tur. Su candidatura fue la única presentada.
En sus palabras de despedida Juan Pablo Tur manifestó que que "ha sido un honor presidir la federación durante esta etapa intensa, me ha enriquecido a nivel empresarial y personal". El gerente de Turmetal agradeció "la ayuda del vicepresidente Ramon Soler, quién ha sido todo un ejemplo de lealtad y compromiso con la federación, así como el apoyo incondicional de los miembros de la junta directiva".
Luis Rodríguez, de origen madrileño, es director del hotel Tres Anclas, el principal negocio de la familia Cremades en Gandia. En su discurso destacó su vínculo con la Safor, "que me ha permitido crecer personal y profesionalmente", y puso en valor la diversidad del tejido empresarial de la comarca como una de sus principales fortalezas.
Expuso los principales retos que afrontan las empresas, como la digitalización, la sostenibilidad, la captación de talento y la competitividad, y presentó cuatro compromisos para su mandato: "Escuchar a las asociaciones, representar sus intereses, generar valor mediante iniciativas útiles y unir a todos los sectores empresariales para impulsar una comarca más competitiva, innovadora y con mayores oportunidades". La asamblea fue clausurada por la presidenta de la CEV-València, Eva Blasco, invitada a la misma.
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