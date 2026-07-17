El pregón con La Maria da inicio a las fiestas de Moros i Cristians en Oliva
Los actos del jueves se completaron con el encuentro de bandas de música y la Nit del Putxero
Mañana viernes será la Entrada Cristiana y al alba del sábado el Desembarcament
Oliva empezó a vibrar ayer con el primer día de las fiestas de Moros i Cristians, en el que se incluyó el pregón, las salvas de arcabucería, el encuentro de bandas de música y la Nit del Putxero. Este viernes será la Entrada Cristiana y al alba del sábado el Desembarcament.
En cuanto al pregón fue a cargo de la cantante olivense Maria Bertomeu, La Maria, que estuvo acompañada en el balcón del Consistorio por representantes municipales y de la fiesta, mientras que debajo, en la plaza, escucharon los miembros de las "filades".
La Maria supo transmitir la esencia de la fiesta y además emocionar a todos los presentes con una pieza cantada que regaló como despedida final. Por su parte, Toni Salvador Climent supo dirigir a las bandas con el entusiasmo y el orgullo propios de la celebración.
Al acabar el pregón iniciaron las salvas de arcabucería en honor a los cargos festeros de este año, y, a continuación se interpretó el himno ‘Oliva 1990’ a cargo de todas las bandas que participan en las fiestas. Un himno compuesto por el maestro Miguel Villar González con letra de Ramon Morera y Soler, que nuevamente contó con las voces de Alfonso Forrat y Alejandro Vives.
Para acabar la jornada todos los presentes se dirigieron hacia las cábilas, donde tuvo lugar la Nit del Putxero seguida de la entrada informal con participación abierta.
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