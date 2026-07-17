El programa de reintroducción del águila pescadora en el marjal de Pego-Oliva se refuerza con 12 nuevos polluelos

La Generalitat continúa avanzando en el programa de reintroducción del águila pescadora en la Comunitat Valenciana con la llegada de doce nuevas crías al parque natural del marjal de Pego-Oliva. Los ejemplares proceden de Inverness (Escocia), desde donde han sido trasladados para incorporarse a esta iniciativa de conservación de esta especie.

El director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, y personal del equipo de medio ambiente de la Generalitat han asistido este viernes a la recepción de las aves junto a representantes municipales del entorno; el director de Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana; el delegado institucional de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Ibán Molina; así como miembros de la Fundación Migres y de Roy Dennis Wildlife Foundation.

Los doce polluelos han recorrido cerca de 2.700 kilómetros bajo la supervisión de técnicos de la Fundación Migres y de la Roy Dennis Wildlife Foundation hasta su llegada al parque natural, donde ya permanecen instalados en jaulones de "hacking" o cría campestre.

El programa de reintroducción del águila pescadora en la Comunitat Valenciana fue impulsado por la Generalitat en 2019 con el objetivo de recuperar una población reproductora autosuficiente de esta especie. En 2022 la Fundación Iberdrola España se sumó a esta iniciativa mediante un acuerdo de colaboración suscrito junto con la Fundación Migres y la Roy Dennis Wildlife Foundation.

Acto de recepción de los polluelos. / Levante-EMV

En esta nueva fase, el equipo técnico de la Generalitat se encargará durante los próximos meses de vigilar, cuidar y alimentar a las crías hasta que alcancen el tamaño y peso adecuados para su liberación. Posteriormente iniciarán su migración hacia África, donde permanecerán alrededor de dos años antes de emprender su regreso a España y, en el mejor de los casos, al parque natural del marjal de Pego-Oliva o a otros humedales del territorio.

El programa contempla la liberación de alrededor de un centenar de pollos a lo largo de cinco años y cuenta con el apoyo de países donantes como Escocia. En próximas fases está previsto incorporar ejemplares procedentes también de Suecia y de Noruega. La Fundación Iberdrola España apoya este año el proyecto con una aportación de 100.000 euros, el doble que en ejercicios anteriores.

Regreso de cinco ejemplares

Esta temporada se han identificado cinco ejemplares liberados en años anteriores. Cuatro de ellos fueron liberados en 2024: una hembra localizada en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y tres machos avistados en el Espai Natural dels Estanys d'Almenara, el parque natural del marjal de Pego-Oliva y el marjal de Almenara. Asimismo, un macho liberado en 2023 ha sido localizado de nuevo en las inmediaciones de Pego-Oliva y posteriormente en uno de los nuevos nidos instalados en el parque natural de la Albufera.

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"Con la llegada de estas doce nuevas crías, el marjal de Pego-Oliva consolida su papel como enclave estratégico para la recuperación del águila pescadora en la Comunitat Valenciana y como espacio de referencia para la conservación de la biodiversidad", apuntaron fuentes de la Generalitat.