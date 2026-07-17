El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años

La Confederación Hidrográfica del Júcar invirtió en 2021 más de un millón de euros en la restauración del bosque de ribera autóctono del río Vaca, a su paso por los términos municipales de Benifairó, Simat y Tavernes de la Valldigna.

Los trabajos permitieron eliminar la caña común (Arundo donax) y recuperar un ecosistema degradado durante décadas por la presencia de esta especie invasora. A lo largo de estos cinco años, la asociación Valldigna Verda ha catalogado cerca de un centenar de especies de aves, peces y plantas mediante muestreos científicos y la observación directa realizada por los integrantes de la entidad. De hecho, hace unas semanas, este diario recogía que el río habia recuperado su imagen natural.

La asociación reconoce que las actuaciones impulsadas por el organismo de cuenca ya muestran "resultados muy positivos", puesto que la vegetación autóctona vuelve a ocupar su espacio, la fauna recupera su hábitat y el río alberga una biodiversidad cada vez mayor.

Un tramo del río Vaca, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La erradicación de la caña invasora ha permitido reintroducir especies propias de la vegetación de ribera que, según destacan, "son fundamentales para recuperar el funcionamiento natural del ecosistema" y, al mismo tiempo, dificultan que la caña vuelva a colonizar el cauce.

Valldigna Verda afirma que esta vegetación mejora la calidad del agua, estabiliza las orillas y favorece la biodiversidad. La reforestación desarrollada durante estos años se ha planificado con diferentes especies, ya que cada una desempeña una función ecológica específica.

Entre ellas destacan las plantas acuáticas, como el lirio amarillo (Iris pseudacorus) y el junco churrero (Scirpus holoschoenus), que contribuyen a depurar el agua y mejorar sus condiciones ambientales. Por otra parte, el Vaca también alberga especies arbustivas como los tarayes (Tamarix spp.), los sauces cenizos (Salix atrocinerea), las sargas (Salix eleagnos) y las adelfas (Nerium oleander), que estabilizan las motas y ayudan a amortiguar el efecto de las crecidas.

Por último, se encuentran los árboles de ribera, entre ellos fresnos (Fraxinus ornus), olmos (Ulmus minor) y álamos blancos (Populus alba), plantados allí donde el espacio lo permite para proporcionar sombra y consolidar el bosque de ribera.

El regreso de las aves

La recuperación de esta vegetación favorece que el río ofrezca alimento, refugio y zonas de reproducción para numerosas especies de aves. Por ello, es habitual que vecinos y visitantes observen garcetas comunes (Egretta garzetta), martines pescadores (Alcedo atthis), golondrinas (familia Hirundinidae), ruiseñores bastardos (Cettia cetti) y ánades reales (Anas platyrhynchos).

Asimismo, de forma ocasional pueden verse lavanderas cascadeñas (Motacilla cinerea), moritos (Plegadis falcinellus) y abejarucos europeos (Merops apiaster), que utilizan el corredor fluvial y se desplazan entre el río y los Ullals de la Fontarda, situados a escasa distancia.

La recuperación del ecosistema también se refleja bajo la superficie. Desde 2021, Valldigna Verda realiza campañas periódicas de muestreo de ictiofauna en la cabecera del río para evaluar la respuesta de las poblaciones de peces a la restauración del bosque de ribera.

Los muestreos registran poblaciones abundantes de especies autóctonas como el barbo mediterráneo (Luciobarbus guiraonis) y la madrilla del Júcar (Squalius valentinus), esta última endémica.

La asociación destaca especialmente la detección de especies vulnerables como la colmilleja (Cobitis paludica) y el galápago leproso (Mauremys leprosa), aunque este último no ha vuelto a observarse desde 2021. También se ha detectado de forma puntual la anguila europea (Anguilla anguilla), localizada durante los trabajos de restauración desarrollados por la CHJ.

Entre las especies registradas figura asimismo la gambusia (Gambusia affinis), un pez exótico invasor cuya evolución continúa siendo objeto de seguimiento.

A estos datos se suma el inventario de flora y fauna elaborado en el tramo final del río, próximo a la desembocadura, que confirma la elevada diversidad biológica del entorno.

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La asociación recalca que estos registros demuestran que la restauración del río favorece la recuperación de los procesos ecológicos naturales y consolida un corredor fluvial cada vez más diverso y resiliente. Por ello, pide una mayor implicación de los ayuntamientos y recuerda que se trata de una de las actuaciones de restauración ecosistémica más importantes llevadas a cabo en la Valldigna.