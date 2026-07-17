Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: "Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España"

La comunidad de argentinos residentes en Gandia se prepara para vivir la final del Campeonato Mundial de Fútbol que enfrentará a España contra Argentina este domingo en Nueva York. Según cifras del INE correspondientes a 2025 en Gandia hay 576 argentinos empadronados, un numero creciente puesto que son 86 más respecto a 2024.

Rubén Mollo y Nancy Bracalenti deben ser de los más veteranos, puesto que llegaron a la comarca hace 24 años procedentes de Buenos Aires. Regentan el establecimiento La Bombonera, en la calle Sant Rafael, frente a Correos. Abrieron en 2003 y ofrece un poco de todo, especialmente dulces y envío de dinero, pero no faltan la hierba para el mate y varios modelos de materas.

El nombre no es casual y refleja la pasión de Rubén por el fútbol en general y por el Boca Juniors en particular. Preguntado por sus sensaciones ante esta final, Rubén contesta con un razonamiento lógico: "Son sentimientos encontrados. Por una parte, vivimos aquí, cotizamos aquí, hace 23 años que tenemos el negocio, nuestros mejores amigos son españoles, pero obviamente vamos a hinchar por Argentina".

Ahora bien, matiza Rubén, "no sería nada doloroso si en esta final en concreto Argentina pierde, hubiera sido distinto con cualquier otro país, pero nuestro objetivo en el Mundial ya se cumplió el miércoles, con la eliminación de Inglaterra, esa es la obligación de todo argentino de bien, y estos muchachos (en referencia a los futbolistas) han cumplido con la historia".

Así pues, opina Rubén, "todo lo que venga después es un agregado más". Podría ser bonito, añade, "que Messi se retire con una segunda Copa del Mundo", pero no le molestaría una victoria de España "porque nuestras nueras son españolas, nuestra familia vive acá".

Rubén explica que los argentinos están siguiendo este mundial, a pesar de sus horarios intempestivos, sobre todo en el Mercat Municipal del Prado, porque están ofreciendo las retransmisiones de los partidos en su pantalla de la plaza central. Así pues este será el principal punto neurálgico de reunión el domingo de la colonia argentina en Gandia.

Diferencias en las celebraciones

Por otra parte, los argentinos recién llegados a Gandia ya habrán observado que las celebraciones de los españoles tras las victorias futboleras no tienen nada que ver con la catarsis colectiva y la pasión que le ponen en el país andino: "Acá, sí, lo celebran, se alegran, pero al poco se va cada uno a dormir a su casa, en cambio los argentinos amanecen de fiesta al día siguiente cuando gana la víspera la selección", constata Rubén.

El fútbol es una excusa para preguntarle por cómo ve, al ser él inmigrante veterano, la situación de sus compatriotas en la actualidad. "Siguen llegando muchos chicos jóvenes, la mayoría encuentra trabajo, su integración es mucho más sencilla, porque hay una cultura compartida de muchos años, son descendientes de españoles y de italianos, cuando uno llega acá no tiene problema en comer paella o jamón, al contrario, está deseando", comenta. "Pero también hay casos que se han regresado", advierte.

Para la gran final del domingo muchos ayuntamientos de la comarca pondrán pantallas gigantes. Gandia repite, como en la semifinal, la pantalla en la arena de la playa, a la altura del escenario 3, en el cruce de la calle Galícia con el paseo marítimo Neptú.