Tavernes de la Valldigna redobla la vigilancia en el monte y refuerza los abrevaderos para la fauna por el calor extremo
Se intensifica la vigilancia en zonas forestales y se rellenan puntos de agua estratégicamente situados para las cabras de Les Tres Creus
Aunque los termómetros han descendido ligeramente respecto al inicio de la semana, cuando el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó el aviso rojo por altas temperaturas, el calor sigue siendo protagonista en la Safor.
Ante esta situación, los ayuntamientos de la comarca mantienen la vigilancia durante todo el verano y han reforzado las medidas de prevención para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como del entorno natural.
En Tavernes de la Valldigna, el consistorio trabaja de forma coordinada con la Policía Local, Protección Civil y la brigada municipal para intensificar la vigilancia, especialmente en las zonas forestales, con el objetivo de minimizar cualquier riesgo y proteger tanto a la población como al término municipal.
La alcaldesa, Lara Romero, y el concejal de Servicios Públicos, Enrique Cuñat, han recorrido durante estos días distintos puntos de la montaña para comprobar el estado de las fuentes y los abrevaderos naturales. Durante la visita constataron que tanto la Font de la Granata como la Sangonera todavía mantienen agua, mientras que la Font del Barber comienza a presentar una situación más delicada como consecuencia de las altas temperaturas y de la falta de precipitaciones.
Cabe recordar que, como informó este diario, varios vecinos hicieron un llamamiento para llevar agua a las cabras de Les Tres Creus. Como ocurre habitualmente durante los períodos de sequía, los animales se acercan cada vez más a las rutas de senderismo en busca de agua.
La ausencia de lluvias durante las últimas semanas, unida a la previsión de que esta situación continúe a corto plazo, ha favorecido que la presencia de las cabras junto a los caminos sea cada vez más frecuente. Por este motivo, el consistorio puso en marcha una campaña de hidratación de la fauna de montaña con el fin de reforzar los puntos de agua y garantizar que, especialmente las cabras, dispongan de los recursos necesarios durante estos episodios de calor extremo.
Concretamente, la brigada municipal, Protección Civil y la Policía Local trabajarán de forma coordinada para garantizar el suministro de agua a estos animales. Para ello, el ayuntamiento ha identificado varios puntos estratégicos de fácil acceso donde se instalarán los recipientes, que serán rellenados periódicamente por la brigada municipal durante todo el verano, con el objetivo de asegurar que el rebaño disponga de agua en los periodos de mayor calor.
Desde el ayuntamiento aseguran que continuarán realizando un seguimiento permanente de la situación y actuando con responsabilidad y anticipación. "La prevención es la mejor herramienta para proteger a las personas, nuestro patrimonio natural y la biodiversidad del término municipal", destacan desde el consistorio.
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