Educación destina 542.000 euros a climatizar las aulas de colegios e institutos de Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y el resto de la Safor

La ola de calor registrada durante la primera semana de junio provocó dos desmayos en sendos institutos de la Safor. El primero tuvo lugar en el IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna, donde una alumna tuvo que ser trasladada al centro de salud. El segundo afectó a una estudiante de 1 0 de Bachillerato del IES Gregori Maians de Oliva.

Ambos episodios reabrieron el debate sobre las elevadas temperaturas en las aulas, una de las principales reivindicaciones del profesorado durante la huelga educativa indefinida.

Con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como estas, la Conselleria de Educación invertirá cerca de 140 millones de euros en el Plan Edu Clima, una iniciativa con la que pretende climatizar el 100 % de las aulas y centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Las ayudas, que oscilarán entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro, servirán para financiar medidas provisionales de climatización, como la adquisición e instalación de equipos portátiles de aire acondicionado o las actuaciones auxiliares necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente.

En la Safor, la inversión ascenderá a 542.500 euros, que se repartirán entre distintos colegios e institutos de la comarca. Gandia será el municipio que más fondos recibirá, con 203.000 euros destinados a 16 centros educativos, lo que representa el 37,5 % del total asignado.

Institutos de Gandia

La mayor inversión corresponde a la Escuela Oficial de Idiomas y a los institutos IES María Enríquez y IES Tirant lo Blanc, que recibirán 25.000 euros cada uno. Les sigue el IES Veles e Vents, con una dotación de 24.000 euros, mientras que el IES Ausiàs March contará con una inversión de 14.500 euros.

Entre los centros de Infantil y Primaria, el CEIP Roís de Corella recibirá 11.000 euros; los CEIP Joan XXIII y San Francisco de Borja, 9.500 euros cada uno; el CEE Enric Valor y los CEIP Botànic Cavanilles, Joan Martorell y Mondúver dispondrán de 9.000 euros cada uno; y el CEIP Cervantes contará con una asignación de 8.500 euros. Por su parte, el CEIP Benipeixcar, el CEIP Les Foies y el CFPA Jaume I recibirán 5.000 euros cada uno.

El Partido Popular de Gandia ha valorado positivamente esta inversión destinada a la ciudad. En este sentido, la concejala popular delegada de Educación, Mar Beltrán, señala que "supone un paso muy importante para seguir mejorando las condiciones de nuestros centros educativos y garantizar que alumnos y docentes puedan desarrollar su actividad en unas instalaciones más confortables y adaptadas a las altas temperaturas".

Asimismo, recalca que esta inversión "contribuirá a crear espacios educativos más confortables, modernos y adaptados a las necesidades del siglo XXI".

Tras Gandia, Oliva será el segundo municipio de la comarca que más fondos recibirá, con 101.000 euros, mientras que Tavernes de la Valldigna contará con una asignación de 65.000 euros. En este último caso, las ayudas beneficiarán a seis centros educativos.

La mayor inversión será para el IES Jaume II el Just, que recibirá 21.500 euros, seguido del IES La Valldigna, con una dotación de 14.000 euros. Entre los colegios de Infantil y Primaria, el CEIP Alfandech contará con 12.500 euros, el CEIP Sant Miquel con 6.000 euros, mientras que el CEIP Divina Aurora y el CEIP Magraner recibirán 5.500 euros cada uno.

El PP de Tavernes también ha agradecido esta inversión y ha asegurado que "mientras otros se quedan en el discurso, desde el Partido Popular trabajamos con hechos e inversiones reales para construir una educación de calidad".

Otros municipios

Aunque Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna concentran la mayor parte de la inversión, el Consell también destinará fondos al resto de municipios de la Safor para mejorar la climatización de las aulas.

Bellreguard, Vilallonga y Xeraco recibirán las mayores cuantías, con 29.000, 20.000 y 15.500 euros, respectivamente.

Les siguen la Font d'en Carròs, con 13.000 euros; Potries, con 11.000; y Real de Gandia, con 10.000 euros. Daimús contará con 8.500 euros, Simat de la Valldigna con 7.000 y Xeresa con 6.500 euros.

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Por último, Ador y Ròtova dispondrán de 6.000 euros cada uno; Almoines y Piles recibirán 5.500 euros; y Alqueria de la Comtessa, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar y Rafelcofer contarán con una asignación de 5.000 euros cada uno.