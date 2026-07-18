Radioaficionados de la Safor en la era de las nuevas tecnologías: "Somos pocos, pero aquí seguimos, tuvimos un papel importante en la dana o en el apagón"

Aunque parezca mentira, en la era de internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación los radioaficionados no se han extinguido. Al contrario, sigue habiendo adeptos a este "hobby" consistente en comunicarse a través de una sencilla emisora de radio, instalada en casa o en el coche, y charlar de cualquier tema, o cualquier hora, a veces en lugares remotos y con cualquier persona dispuesta a compartir la misma experiencia.

"A veces hacemos ruedas (conversaciones) de 15 o 20 personas, es apasionante" reconoce el gandiense Alberto Atienza, presidente del Radio Club Safor. Así es la magia de una afición que engancha a algunos, pero que no atrae demasiado a las generaciones más jóvenes.

El club es veterano, se creó en 1986, años en los que vivió momentos de esplendor. "Hemos llegado a ser 40 socios, ahora somos una docena", comenta. Ahora bien, no renuncian a las nuevas tecnologías, al contrario, se ayudan de ellas: tienen grupos de Whats App, foros en internet... Y de vez en cuando se "desvirtualizan" haciendo comidas, reuniones presenciales, encuentros...

Alberto Atienza. / Levante-EMV

Atienza, de 56 años, pertenece a la 'generación del walkie talkie'. Precisamente este transmisor de radio de juguete que pidió a sus padres siendo adolescente le despertó la pasión por la radio. "Lo encendí y me contestó un radioaficionado de Gandia que se había colado en la frecuencia, a partir de ahí descubrí este mundo", recuerda. Y ya lleva toda una vida como radioaficionado, dedicándole una hora al día o incluso más a salir al aire, para hablar de lo que se tercie, eso sí, siempre con respeto y educación.

Ha llegado a comunicarse, en español o en inglés, con gente de las antípodas australianas, e incluso contactó con la estación espacial internacional (ISS), y pudo descodificar una fotografía que envían los astronautas a través del sistema Slow ScanTV, o televisión de barrido lento, usado sobre todo por radioaficionados para transmitir y recibir imágenes.

Imagen enviada por la ISS por radio que Atienza pudo descodificar. / Levante-EMV

Ahora bien, no siempre las cosas salen como uno quiere, esto no es un teléfono. "Si yo quiero hablar con Nueva Zelanda, tengo que esperar a que las condiciones sean propicias", precisa, pero a la vez matiza que "este es otro atractivo más de la radioafición".

Los que no tienen una emisora en casa, para poder contactar con alguien y con calidad, deben viajar en coche a lugares elevados, como montículos, montañas o ermitas. "Es lo que se llama la caza del zorro, explica Atienza, una expresión que forma parte del argot que utilizan. En este sentido, cada uno tiene un identificativo que pronuncian al iniciar la conversación. Y se siguen usando las palabras del alfabeto que se refieren a las frecuencias (Eco Alfa, Bravo, Charlie) a pesar de que ya no están vigentes como tales.

La experiencia de Atienza con las ondas es tal que colabora con Protección Civil a través de la Red Nacional de Radio de Emergencia (Remer). Y es que su papel como enlaces e informantes de emergencias, aunque poco conocido, fue importante en sucesos trascendentales como la dana de octubre de 2024 o el apagón de mayo de 2025. En sus rastreos por medio mundo ha llegado a escuchar el "mayday" de un barco, y ponerlo en conocimiento de los servicios de vigilancia, por si estos no lo conocían.

Recientemente el club instaló un repetidor UHF en el Mondúver, en colaboración con el Ayuntamiento de Xeresa. Era una reivindicación histórica, que viene de lejos, del año 2019, y que requirió trasladar la sede social del club de Oliva a Xeresa. Los aficionados se han costeado todo el equipo, y el ayuntamiento ha cedido una caseta que antiguamente tenía una asociación de regantes. Esto les permitirá una mayor amplitud y calidad de sonido, puesto que hasta la fecha solo había antenas para sus frecuencias en València y en Dénia.

Nuevo repetidor UHF del club en el Mondúver. / Levante-EMV

Atienza reconoce que sigue en la radioafición por el compañerismo. "No sé decir la cantidad de amigos que tengo en la radio, a muy pocos los conozco personalmente, pero es indescriptible la alegría que te da cuando te encuentras en una reunión, entrega de premios o cualquier evento radiofónico y de repente escuchas una voz familiar a la que después de 10, 15 o 20 años le pones cara y le puedes abrazar estrechando más aún esos lazos que te unieron como radioaficionado; la radio es una forma de hacer amigos y ahora, años después, tengo a mi familia de la radio".

Noticias relacionadas

Para concluir, anima a los jóvenes a que aparquen el teléfono móvil un rato, "porque hay otro mundo más allá". Una opción es ponerse en contacto con la asociación para aprender las nociones básicas.