La Safor se prepara para la histórica final de España-Inglaterra: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva

Han pasado 16 años desde la última vez que la Selección Española disputó una final de un Mundial. Fue el 11 de julio de 2010, cuando La Roja hizo historia al conquistar su primera estrella. Ahora, el combinado nacional tiene la oportunidad de volver a reinar y sumar un segundo título frente a Argentina.

La fiesta está asegurada y, por ello, numerosos ayuntamientos instalarán pantallas gigantes para que los aficionados puedan seguir el encuentro y vivir una noche histórica junto al resto de vecinos. Si todavía no sabes dónde disfrutar la final, aquí te dejamos algunas ideas.

Gandia

La ciudad contará con hasta siete pantallas gigantes. Los vecinos y visitantes de Gandia podrán seguir la final del Mundial en una pantalla gigante instalada en la plaza de la República Argentina. La jornada festiva comenzará a las 20:00 horas con la actuación de Angeli Party y DJ Fran, que se encargarán de amenizar la espera antes del partido.

Además, la playa de Gandia también contará con una pantalla gigante, ubicada en el escenario 3, en la calle Galicia. En este caso, la animación arrancará a las 19:30 horas con música en directo y la actuación de un DJ para caldear el ambiente antes del pitido inicial.

Algunas fallas también han anunciado que instalarán pantallas en sus demarcaciones para sus falleros y todos aquellos que deseen compartir el partido con ellos. Por ejemplo, la falla Màrtirs hace un llamamiento a que acudan a la calle Tossal. La programación arrancará a las 19:00 horas con ambientación musical a cargo del Dj Michael G, que se prolongará hasta las 21:00 horas para amenizar la espera antes del inicio del partido. Además, durante el descanso y una vez finalice el encuentro, la música volverá a ser protagonista.

En este sentido, el ayuntamiento ha autorizado la instalación de cinco pantallas gigantes más al aire libre, ubicadas en la plaza de Beniopa, la plaza de Benipeixcar, la calle Tossal, el paseo de las Germanías, 79 y la plaza de la Marina.

Oliva

Oliva, como ya avanzó este diario, ha modificado la programación de los Moros i Cristians para que las actividades sean compatibles con la final del Mundial.

Tras una reunión con los presidentes de las distintas filades, se ha decidido adelantar algunos de los actos previstos con el fin de que concluyan antes de las 21 h, momento en el que arrancará la gran final.

La entrada infantil arrancará a las 19 h, mientras que la Reconquista se llevará a cabo a las 20 h. Además, se ha decidido recortar el recorrido y los disparos de arcabucería, uno de los actos más esperados de las fiestas. Tras el partido, a las 00:30 h, se disparará el tradicional castillo de fuegos artificiales que dará por finalizadas las fiestas.

Además, se introduce un cambio en la organización de la concentración de trabuqueros. En lugar de concentrarse en la Alameda, lo harán desde Tejidos Barcelona hasta el Mercado Municipal. A medida que lleguen las filades del desfile infantil, el abanderado o la abanderada, junto con la banda de música, continuará de frente para incorporarse a sus trabuqueros, mientras que los niños y las carrozas se desviarán hacia la derecha.

En cuanto a la pantalla gigante, se ubicará en el paseo Gregori Maians, frente al Polivalent, con el objetivo de que todos aquellos que lo deseen puedan disfrutar del encuentro.

Tavernes de la Valldigna

Los vecinos y vecinas de Tavernes podrán disfrutar de una pantalla gigante en la playa frente al conocido restaurante de la Puerta del Sol. En la localidad, y como ya ha ocurrido en otros encuentros, el partido se podrá presenciar en la pantalla situada en la zona del Passeig.

Otros municipios

Más allá de las grandes ciudades, los pequeños municipios de la Safor también se vuelcan con este gran acontecimiento.

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