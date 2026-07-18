Los taxistas de Gandia denuncian el auge de vehículos ilegales para transportar pasajeros

"¿Busca un taxi de confianza en Gandia? Ofrecemos un servicio profesional, puntual y cómodo, garantizando un traslado seguro en cada viaje" o "Viaje en taxi al aeropuerto desde Gandia y disfrute de un servicio puntual, cómodo y de confianza" son solo algunos de los anuncios que proliferan en las redes sociales para captar clientes.

Detrás de estos mensajes se encuentran los conocidos como "taxis pirata", vehículos que transportan pasajeros de forma ilegal, sin licencia municipal ni el correspondiente seguro de responsabilidad civil. Lejos de actuar con discreción, como ocurría hace unos años, ahora promocionan abiertamente sus servicios a través de perfiles en redes sociales e, incluso, mediante carteles distribuidos por distintos puntos de la ciudad. "Antes se escondían y se pasaban los contactos entre ellos, por lo que era más difícil localizarlos. Ahora han empapelado Gandia", lamenta Jesús Martínez, presidente de la Asociación de Taxistas de Gandia.

La entidad denuncia desde hace tiempo una situación que, según asegura, se agrava cada año, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la demanda de transporte. Martínez hace también un llamamiento a los usuarios de este tipo de servicios, a quienes recuerda que "están participando en la economía sumergida". "Hay que concienciar a la gente. Estos vehículos no tienen seguro de responsabilidad civil y, si ocurriera un accidente, los pasajeros podrían quedarse completamente desprotegidos", advierte.

Grandes eventos

Los conductores ilegales aprovechan la celebración de grandes eventos o la llegada masiva de turistas para intensificar su actividad. Sin ir más lejos, durante el Pirata Beach Fest, la Policía Local de Gandia llevó a cabo varias actuaciones contra este tipo de transporte.

"Hemos visto resultados porque durante el festival se inmovilizaron algunos vehículos y se tramitaron varias denuncias", reconoce Martínez. Sin embargo, admite que perseguir estas prácticas no resulta sencillo. "La intervención debe producirse en el momento en que se está realizando el pago, porque muchas veces señalan que los pasajeros son familiares o conocidos", explica.

Fuentes policiales confirman que, en colaboración con la Asociación de Taxistas, han abierto una investigación tras detectar la aparición de carteles publicitarios en espacios públicos. Como consecuencia, ya se han levantado varias actas por infracciones administrativas. Aunque evitan cuantificar la magnitud del problema, reconocen que son conocedores de esta práctica y aseguran que trabajan para combatirla de forma coordinada con el sector.

Las mismas fuentes insisten en la importancia de utilizar servicios oficiales, como el taxi o el transporte público, por motivos de seguridad. "Se trata de servicios regulados, con tarifas oficiales y que ofrecen todas las garantías para los usuarios", subrayan.

Además, recuerdan que Gandia ha adjudicado recientemente 14 nuevas licencias de taxi con el objetivo de reforzar la cobertura del servicio. Con esta ampliación, la ciudad pasará de las 27 licencias que existían hace apenas dos años a un total de 41, lo que supone un incremento del 52 % de la capacidad.

Mayor demanda en verano

Los profesionales del sector valoran positivamente la ampliación de licencias, aunque piden comprensión a la ciudadanía durante la temporada estival. El aumento de la población y de visitantes hace que los tiempos de espera sean mayores. "Los trayectos que durante el resto del año duran siete minutos pueden alargarse hasta veinte en verano, por lo que resulta más complicado responder con la misma rapidez", explica Martínez.

Durante los meses de mayor afluencia turística, además, los taxistas pueden operar en toda la Safor gracias al Área de Prestación Conjunta autorizada por la Generalitat Valenciana, que les permite recoger y dejar pasajeros en cualquiera de los municipios de la comarca.

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No obstante, el presidente de la asociación también pide responsabilidad dentro del propio sector. "Hay algunos que intentan aprovechar la situación y cobran por persona sin poner en marcha el taxímetro. Son casos aislados, pero quienes intentan hacer el agosto acaban perjudicando la imagen de todos", lamenta.