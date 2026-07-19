Del 1-0 de Tavernes de la Valldigna al triunfo en los penaltis de Daimús: así ven los alcaldes de la Safor la final entre España y Argentina

¿Quién no ha hecho ya su porra para la final entre España y Argentina? ¿Quién no se ha imaginado a La Roja levantando la ansiada Copa? Las localidades de toda España se preparan para vivir una jornada que promete ser histórica. Pantallas gigantes, reuniones con amigos y familiares, bares repletos y camisetas de la selección inundando las calles: nadie quiere perderse una cita marcada en rojo en el calendario.

En la Safor, los alcaldes de los distintos municipios seguirán con especial ilusión un partido que llega 16 años después de aquella inolvidable final. Y, como no podía ser de otra manera, los primeros ediles también se han animado a hacer su pronóstico.

Las apuestas son de lo más variadas. Hay quien prevé una victoria ajustada, quien confía en un triunfo cómodo e, incluso, quien cree que el título se decidirá en la tanda de penaltis. Sin embargo, todos comparten una misma predicción: España levantará el trofeo.

El resultado favorito

Hay un marcador que se repite entre buena parte de los alcaldes y alcaldesas de la Safor: el 2-1 a favor de España. Es el pronóstico por el que apuestan los primeros ediles de l'Alqueria de la Comtessa, Ador, Almoines, Barx, Beniarjó, Benirredrà, Llocnou de Sant Jeroni y Real de Gandia.

En cuanto al tanto argentino, la mayoría coincide en señalar a Lionel Messi como el principal candidato, aunque algunos también ven a Lautaro Martínez como el encargado de batir la portería española. En cambio, hay menos consenso sobre los goleadores de La Roja. Voro Femenia (l'Alqueria de la Comtessa), Manela Faus (Ador), Gustavo Mascarell (Real de Gandia) y Vicky Bordes (Benirredrà) coinciden en señalar a Lamine Yamal como el gran protagonista de la final. Mikel Merino también aparece con fuerza en las quinielas después de sus decisivos goles en las últimas eliminatorias y tanto Femenia como Bordes creen que volverá a ser determinante.

Tres goles para España

Los alcaldes de Beniflà, Palmera, Castellonet de la Conquesta, Benifairó de la Valldigna y Piles creen que la selección española hará vibrar al país con tres goles. Marc Vercher (Benifairó) y Cristina Fornet (Piles) consideran, además, que Argentina también logrará marcar, mientras que Borja Gironés, alcalde de Beniflà y uno de los más futboleros de la comarca, apuesta por un contundente 3-0.

En su pronóstico, Gironés vuelve a confiar en Lamine Yamal como el gran protagonista del encuentro, aunque lanza un aviso: "Habrá actores secundarios que no esperamos y marcarán".

El alcalde ya tuvo la oportunidad de presenciar en directo la final de la Eurocopa, aunque en esta ocasión no ha podido desplazarse hasta Nueva York. Aun así, no pierde la confianza en el combinado nacional. "Tienen muchas ganas y son un gran equipo. Nuestras estrellas igual no están al 100 %, pero este equipo tiene un objetivo muy claro: ganar el Mundial", asegura.

Victoria por la mínima

Otros primeros ediles creen que la final será todavía más igualada, aunque mantienen intacta su confianza en La Roja. Lara Romero, alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, apuesta por un ajustado 1-0, mientras que Robert Miñana, alcalde de Daimús, está convencido de que la segunda estrella llegará tras una emocionante tanda de penaltis.

Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que durante los últimos encuentros ha compartido en sus redes sociales imágenes siguiendo los partidos junto a otros concejales, tampoco duda del desenlace. "No soy ningún experto en fútbol. Lo que sí tengo claro es que quiero que gane España y que va a ganar España. La primera victoria son las ganas de ganar", afirma.

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Sea por 1-0, 2-1, 3-0, 3-1 o desde los once metros, los alcaldes de la Safor coinciden en una única porra: España levantará la Copa.