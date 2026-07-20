La AC Falla Plaça Prado de Gandia celebra la demanà de sus reinas 2027: "Es un orgullo representar a la comisión dónde he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida"
Los presidentes hacen la pregunta de rigor a las nuevas representantes de la comisión
La AC Falla Plaça Prado de Gandia ha celebrado el acto de la "demanà" de sus reinas mayores e infantiles de 2027 en un acto que se ha celebrado este sábado en los salones de Fomento de AIC de la ciudad. Una noche muy emotiva en la que los presidentes hicieron la deseada pregunta para que todo sueño se haga realidad.
El equipo completo de cargos en edad infantil lo forman la reina del Arte, Caterina Malengo, de la Poesía, Rosa Luis, de la Fiesta, Mireia Renart, del Fuego, Alba Masip, y de la falla, Sofía Herrero.
Las mayores
El presidente de la comisión hizo la segunda parte del acto con las mayores: reina del Arte, Carla Tomás, de la Poesía, Irene Hernández, de la Fiesta, Cristina Cuquerella, del Fuego, Laura Fuster, y reina de la Falla, Marina Fuster. Todas ellas aceptaron con inlusión el cargo y con sus discursos emocionaron a todos los presentes.
Ilusión y compromiso
La reina mayor de la Falla, Marina Fuster, comento que "para mí, es un orgullo representar a la comisión que me ha visto crecer y dónde he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida"
Por su parte, Socía Herrero, reina de la Falla infantil, apuntó que "estoy segura de que, este año, todos unidos, viviremos las mejores fallas de nuestras vidas".
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