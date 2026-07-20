Avisos sobre limpieza viaria y mobiliario urbano centran las peticiones de los vecinos de Beniarjó en la 'app' Línea Verde

El Ayuntamiento de Beniarjó hace un balance "muy positivo" del funcionamiento del servicio Línea Verde, la aplicación municipal que permite a la ciudadanía comunicar incidencias, sugerencias y consultas de manera directa con el consistorio. Desde su puesta en marcha, el municipio ha conseguido resolver el 98% de las incidencias notificadas, "una cifra que evidencia la eficacia del servicio y la rapidez en la respuesta municipal", según informaron.

La participación activa de los vecinos ha sido clave para lograr estos resultados. Gracias a las comunicaciones recibidas a través de la aplicación el ayuntamiento ha podido actuar con más agilidad sobre diferentes necesidades del municipio y detectar situaciones que, en algunos casos, no habían sido advertidas por los servicios municipales.

En cuanto a las incidencias registradas, las más numerosas corresponden a limpieza de vías públicas (18%), seguidas de sugerencias, propuestas y mejoras (13%), desperfectos en el mobiliario de los parques (8%) y limpieza de parques y jardines (8%).

Para hacer uso de este canal de comunicación solo hay que descargarse la aplicación Línea Verde y comunicar cualquier incidencia de forma sencilla, adjuntando una fotografía y la ubicación exacta. Además, la herramienta permite realizar consultas de carácter medioambiental y hacer un seguimiento del estado de las incidencias notificadas.

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El concejal de Participación Ciudadana y Servicios Básicos de Beniarjó, Fernando Sellens, destaca la importancia de la colaboración entre administración y ciudadanía. “El porcentaje de resolución demuestra que este canal funciona y que la participación de los vecinos y vecinas es imprescindible para continuar mejorando Beniarjó. Cuando la ciudadanía se implica y comunica las incidencias, el Ayuntamiento puede actuar con más rapidez y eficacia. Fernando Selles ha animado a la ciudadanía a continuar utilizando la aplicación Línea Verde como una herramienta de participación activa en la vida del municipio.