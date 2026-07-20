El Ayuntamiento de Piles exige a la Generalitat la reparación de los lavapiés de la playa: El consistorio comparte el profundo malestar de los vecinos y turistas
El consistorio se ve impotente ante esta situación y pide disculpas
Este fin de semana no se hablaba de otra cosa en la playa de Piles. Los lavapiés de la playa no funcionan y vecinos y turistas expresan su malestar por no poder limpiarse después de bañarse antes de irse a sus casas.
El tema ha adquirido más envergadura si se tiene en cuenta que el propio Ayuntamiento de Piles ha hecho público un comunicado en el que exige a la Generalitat Valenciana "la reparación inmediata de los lavapiés de nuestra playa".
El consistorio pilero "comparte y entiende el profundo malestar de nuestros vecinos y visitantes por el mal estado y la falta de funcionamiento de los lavapiés en la playa", aclarando que "el mantenimiento de estas infraestructuras depende exclusivamente de la Generalitat Valenciana (GVA) y no del Ayuntamiento".
Hartazgo
Desde el propio gobierno municipal se destaca que el ayuntamiento "no puede actuar de oficio porque la GVA no nos facilita el acceso al sistema informático necesario para gestionar las incidencias y reparaciones".
Los gobernantes entienden el esfuerzo vecinal: "Pagamos nuestros impuestos y cuidamos nuestra costa, por lo que exigimos un servicio público a la altura de lo que Piles merece".
También el ayuntamiento habla de "hartazgo municipal: Estamos cansados de las largas administrativas y de no poder dar soluciones a pie de playa por la inacción autonómica".
El comunicado municipal finaliza así: "Pedimos disculpas por las molestias que causa esta situación, totalmente ajena a la gestión municipal. Seguiremos reclamando diariamente ante la GVA para que nos reparen el servicio de inmediato".
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