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Los centros educativos de Oliva recibirán 101.000 euros de la Generalitat para instalar aire acondicionado

El gobierno local agradece la transferencia contemplada en el plan EduClima

IES Gabriel Ciscar

IES Gabriel Ciscar / Levante-EMV

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Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Los centros educativos de Oliva recibirán 101.000 euros de la Generalitat para instalar sistemas de aire acondicionado, dentro del plan EduClima, anunciado el viernes pasado por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Dentro de este plan a la comarca de la Safor, como informó este periódico, le 'tocarán' 542.000 euros.

Pérez Llorca explicó que antes de que empiece el próximo curso escolar un total de 1.616 centros educativos de toda la Comunitat Valenciana recibirán 16 millones de euros para su "climatización urgente".

En Oliva serán diez centros de enseñanza. En colegios, el reparto es de 9.000 euros para Hort de Palau y Lluís Vives, cada uno, y 5.000 € cada uno para Santa Anna, Verge dels Desemparats, Alfadalí y La Carrasca.

El Centro Público FPA Serafí de Centelles recibirá 5.000 euros y el Conservatorio Profesional de Música Josep Climent 17.000 euros. En cuanto a los institutos, el Gabriel Ciscar tendrá 23.000 euros y la transferencia para el IES Gregori Maians será de 18.000 euros.

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El Gobierno de Oliva agradece esta inversión "que sin duda ayudará a combatir las altas temperaturas que estamos sufriendo y mejorará considerablemente el bienestar de nuestro alumnado y profesorado".

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