Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva

La playa de la localidad de la Safor reunió a cerca de 200 deportistas de 15 clubes de toda España en el estreno de la competición nacional.

Una imagen de la competición

Una imagen de la competición / Juan Martos / Croma Creativa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La playa de Oliva fue este fin de semana el escenario de la primera prueba de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar 2026, una cita que reunió a cerca de 200 deportistas pertenecientes a 15 clubes de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, consolidando al municipio como una de las sedes de referencia del remo de mar nacional.

Organizada por la Federación Española de Remo, en colaboración con la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y el Club Náutico Oliva, la competición inauguró una nueva edición del circuito nacional con una intensa jornada deportiva marcada por el alto nivel de los participantes y las excelentes condiciones del litoral olivense.

A lo largo de más de cinco horas de competición, se disputaron 16 regatas sobre recorridos de 3.000 y 4.000 metros, en las modalidades de skiff (solo), doble y cuatro con timonel, para las categorías absoluta, juvenil, cadete y veterano, tanto masculina como femenina, además de pruebas mixtas.

Vigente campeón

El gran protagonista de la jornada fue el Club de Remo San Pantaleón, que se convirtió en el primer líder de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar tras conseguir tres victorias, imponiéndose en la clasificación general provisional. El conjunto cántabro, vigente campeón del circuito, comenzó así la defensa del título con una sólida actuación.

La segunda posición fue para el Club de Mar Clot de L'Illot El Campello, mientras que el Real Club de Regatas de Alicante completó el podio provisional después de firmar también una destacada actuación con tres triunfos parciales.

Los triunfos de la jornada se repartieron entre diez clubes, reflejando el elevado nivel competitivo del campeonato. Entre ellos destacaron también el Club Náutico Santa Pola, el Club Esportiu Olímpic Barcelona, el Real Club de Regatas de Cartagena, el Real Club Mediterráneo de Málaga, el Club de Remo Águilas, el Club de Remo Ciudad de Valencia, el Club Náutico Campello y el Grupo Corvera, todos ellos con al menos una victoria en las diferentes modalidades.

Escaparate

Además del componente deportivo, la prueba volvió a convertirse en un importante escaparate para Oliva, que durante todo el fin de semana recibió a deportistas, técnicos, familiares y aficionados procedentes de diferentes puntos de España, generando actividad turística y económica en el municipio.

Noticias relacionadas

La Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar continuará el próximo 5 de septiembre en Noia (A Coruña), antes de la celebración del Campeonato de España, previsto del 18 al 20 de septiembre en La Línea de la Concepción (Cádiz), y concluirá el 17 de octubre en Castropol (Asturias).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El río Vaca en Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna recupera un centenar de especies tras eliminar la caña invasora hace cinco años
  2. Rubén, argentino propietario de un local en Gandia: 'Voy a hinchar por Argentina, pero no me molestaría una victoria de España
  3. Las cabras de Les Creus de Tavernes de la Valldigna bajan un año más en busca de agua
  4. Barx cuenta con una piscina por cada cuatro vecinos y Oliva supera a Gandia en número de albercas
  5. Los profesores se manifiestan frente al presidente de la Generalitat antes de la comida de la cofradía de pescadores de Gandia
  6. La Safor se prepara para la histórica final de España-Argentina: De pantallas gigantes en las playas de Tavernes o Gandia a cambios en los Moros i Cristians de Oliva
  7. El alcalde de Gandia solicita una reunión con el presidente de la Generalitat para desbloquear los principales proyectos pendientes en la ciudad
  8. Alquilar un piso turístico una semana en agosto cuesta ya 500 euros más en Oliva que en Gandia

El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva

El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva

Recepción municipal al Club de Tiro Olímpico Gandia tras sus buenos resultados en la Copa Federación

Recepción municipal al Club de Tiro Olímpico Gandia tras sus buenos resultados en la Copa Federación

Gandia finaliza las obras de reurbanización de la avenida del Port y habilita 170 plazas de estacionamiento

Gandia finaliza las obras de reurbanización de la avenida del Port y habilita 170 plazas de estacionamiento

La XXXII Fira de Sant Jaume: Todo un clásico en el verano de la playa de Tavernes de la Valldigna

La XXXII Fira de Sant Jaume: Todo un clásico en el verano de la playa de Tavernes de la Valldigna

Vecinos y turistas pueden disfrutar del Piles Fest 2026, el festival de música en directo en la calle

Vecinos y turistas pueden disfrutar del Piles Fest 2026, el festival de música en directo en la calle

El Ayuntamiento de Piles exige a la Generalitat la reparación de los lavapiés de la playa: El consistorio comparte el profundo malestar de los vecinos y turistas

El Ayuntamiento de Piles exige a la Generalitat la reparación de los lavapiés de la playa: El consistorio comparte el profundo malestar de los vecinos y turistas

La planta de Guadassuar se consolida como referente en la gestión de residuos con el centro de voluminosos más grande de España

La planta de Guadassuar se consolida como referente en la gestión de residuos con el centro de voluminosos más grande de España

Gandia destina 214.500 euros en ayudas para clubes y entidades deportivas

Gandia destina 214.500 euros en ayudas para clubes y entidades deportivas
Tracking Pixel Contents