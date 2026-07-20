El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva
La playa de la localidad de la Safor reunió a cerca de 200 deportistas de 15 clubes de toda España en el estreno de la competición nacional.
La playa de Oliva fue este fin de semana el escenario de la primera prueba de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar 2026, una cita que reunió a cerca de 200 deportistas pertenecientes a 15 clubes de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña y Murcia, consolidando al municipio como una de las sedes de referencia del remo de mar nacional.
Organizada por la Federación Española de Remo, en colaboración con la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y el Club Náutico Oliva, la competición inauguró una nueva edición del circuito nacional con una intensa jornada deportiva marcada por el alto nivel de los participantes y las excelentes condiciones del litoral olivense.
A lo largo de más de cinco horas de competición, se disputaron 16 regatas sobre recorridos de 3.000 y 4.000 metros, en las modalidades de skiff (solo), doble y cuatro con timonel, para las categorías absoluta, juvenil, cadete y veterano, tanto masculina como femenina, además de pruebas mixtas.
Vigente campeón
El gran protagonista de la jornada fue el Club de Remo San Pantaleón, que se convirtió en el primer líder de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar tras conseguir tres victorias, imponiéndose en la clasificación general provisional. El conjunto cántabro, vigente campeón del circuito, comenzó así la defensa del título con una sólida actuación.
La segunda posición fue para el Club de Mar Clot de L'Illot El Campello, mientras que el Real Club de Regatas de Alicante completó el podio provisional después de firmar también una destacada actuación con tres triunfos parciales.
Los triunfos de la jornada se repartieron entre diez clubes, reflejando el elevado nivel competitivo del campeonato. Entre ellos destacaron también el Club Náutico Santa Pola, el Club Esportiu Olímpic Barcelona, el Real Club de Regatas de Cartagena, el Real Club Mediterráneo de Málaga, el Club de Remo Águilas, el Club de Remo Ciudad de Valencia, el Club Náutico Campello y el Grupo Corvera, todos ellos con al menos una victoria en las diferentes modalidades.
Escaparate
Además del componente deportivo, la prueba volvió a convertirse en un importante escaparate para Oliva, que durante todo el fin de semana recibió a deportistas, técnicos, familiares y aficionados procedentes de diferentes puntos de España, generando actividad turística y económica en el municipio.
La Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar continuará el próximo 5 de septiembre en Noia (A Coruña), antes de la celebración del Campeonato de España, previsto del 18 al 20 de septiembre en La Línea de la Concepción (Cádiz), y concluirá el 17 de octubre en Castropol (Asturias).
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