Gandia destina 214.500 euros en ayudas para clubes y entidades deportivas

Las portavoces del Gobierno de Gandia, Esther Sapena y Balbina Sendra, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para informar de los principales acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno Local, entre los cuales destaca la aprobación definitiva de la convocatoria de subvenciones destinadas a las entidades deportivas de la ciudad correspondiendo al ejercicio 2026.

El gobierno local ha dado luz verde a la distribución de 214.500 euros entre 43 clubes y entidades deportivas del municipio, una línea de ayudas que se concede en régimen de concurrencia competitiva y que permite apoyar a la actividad que desarrollan estas entidades a lo largo de todo el año.

«Las subvenciones contribuyen a fomentar el deporte base, la práctica deportiva y los valores vinculados a la actividad física, al mismo tiempo que refuerzan un tejido asociativo deportivo que convierte Gandia en uno de los principales referentes deportivos de la Comunitat Valenciana», destacó Sendra.

En materia de vivienda destaca el pago de una nueva subvención dentro del programa de regeneración y renovación urbana del barrio de Corea. La ayuda, por un importe de 196.593 euros, corresponde a la comunidad de propietarios de la avenida de Alicante, 49, conocido como edificio de La Tasa, y está financiada conjuntamente por el Ministerio, la Generalitat y el ayuntamiento. Esta actuación se enmarca en el proceso de rehabilitación del barrio y permite continuar mejorando la eficiencia energética, la accesibilidad y la calidad de los edificios residenciales.

Otro de los acuerdos aprobados ha sido la solicitud de una subvención al Ministerio de Trabajo y Economía Social para desarrollar el proyecto «Gandia RSE en diálogo, una iniciativa destinada a promover la responsabilidad social empresarial y consolidar la ciudad como referente en este ámbito».

El proyecto contempla la organización de tres encuentros empresariales de ámbito estatal con la participación de empresas, universidades, expertos y administraciones integradas en la Red Retos. El presupuesto es de 29.040 euros, de los cuales se solicitan 24.684 euros de financiación estatal.

Por su parte, Sapena también informó de la solicitud de una subvención de 12.060 euros a la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para desarrollar el proyecto «Escuela de acogida marítima: itinerario de capacitación e inserción laboral en el sector pesquero". Esta iniciativa está dirigida a un máximo de 30 personas migradas con interés a incorporarse al sector pesquero y pretende facilitar su formación e inserción laboral.

La Junta también ha aprobado la concesión directa de una subvención de 4.000 euros en la Comunidad de Regantes de los Marjales de Gandia, destinada a la adecuación de caminos y la limpieza de las acequias para garantizar el correcto funcionamiento de los regadíos de la zona húmeda.

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Finalmente, se ha aprobado el proyecto del Plan Local de Residuos Domésticos y Asimilables de Gandia, un documento estratégico que será presentado con detalle este martes en una rueda de prensa específica.