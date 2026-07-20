Gandia finaliza las obras de reurbanización de la avenida del Port y habilita 170 plazas de estacionamiento

El Gobierno de Gandia ha finalizado las obras de asfaltado y reurbanización de la avenida del Port, en el Grau, una actuación que ha permitido "transformar un espacio en desuso en una nueva zona de estacionamiento dotada de mejores condiciones de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental".

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por la presidenta de la Junta de Distrito, Elena Moncho, y el director general de Servicios Básicos, Sebas Gálvez, visitó esta mañana la actuación, que se enmarca dentro del Plan de Humanización de Plazas y Calles impulsado por el consistorio y desarrollado en el marco de la concesión del servicio de mantenimiento, conservación, reparación, restauración y rehabilitación de las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales de la ciudad, según informó el ayuntamiento en un comunicado.

Durante la visita, Prieto destacó "la recuperación de un espacio sin uso para ponerlo al servicio de la ciudadanía y mejorar la movilidad en una zona con una elevada demanda de estacionamiento". La intervención ha contado con una inversión de 114.875 euros y ha permitido habilitar un nuevo espacio con 123 plazas para vehículos, 43 plazas para motocicletas y cuatro plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, reforzando así la oferta de aparcamiento tanto para los residentes del Grau y Venècia cómo para las personas que acuden a las instalaciones deportivas y otros servicios del entorno.

Además de incrementar la capacidad de estacionamiento, el proyecto ha incorporado criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático mediante la plantación de 30 nuevos árboles y la instalación de una nueva red de riego.

"Estas mejoras permitirán aumentar la superficie verde, generar nuevas zonas de sombra y mejorar la integración paisajística de un espacio que hasta ahora presentaba una escasa presencia de vegetación", destacó.

Este tipo de actuaciones forman parte de una estrategia global orientada a "modernizar los espacios públicos, mejorar la movilidad y la accesibilidad, reforzar la seguridad viaria y atender las demandas vecinales relacionadas con la mejora de los barrios".

La actuación de la avenida se suma a las diferentes intervenciones impulsadas por el consistorio dentro del Plan de Humanización de Plazas y Calles. En menos de tres años, el ayuntamiento ha actuado en 14 calles, avenidas y plazas mediante trabajos de asfaltado y renovación viaria destinados a mejorar la calidad urbana de la ciudad, según las mismas fuentes.

Así mismo, el consistorio ha condicionado varios solares para ampliar la oferta de estacionamiento en diferentes puntos de Gandia, una medida que ha permitido incorporar más de 60 nuevas plazas para vehículos y reforzar la disponibilidad de aparcamiento en aquellas zonas donde existe una mayor demanda.

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Finalmente, el alcalde ha anunciado que el Plan de Humanización de Plazas y Calles continuará en los próximos meses con nuevas actuaciones de mejora en diferentes espacios públicos de la ciudad, entre las cuales se encuentra la renovación integral del pavimento de caucho de varias áreas de juegos infantiles, entre ellas la zona de juegos de la plaza de Prado.