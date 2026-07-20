Gandia impulsa una iniciativa para facilitar la conciliación familiar a través de las concejalías de Igualdad y Deportes

Las concejalías de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Gandia han presentado una nueva edición del Campus Agost, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 4 y 16 años que se desarrollará del 3 al 28 de agosto con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal durante el periodo estival.

La regidora de Igualdad, Maribel Codina, ha destacado el compromiso del consistorio con las familias de la ciudad. «Desde el Ayuntamiento apostamos para ofrecer recursos que ayudan las familias durante los periodos vacacionales, garantizando que los niños y niñas estén atendidos y puedan disfrutar de actividades educativas y de ocio», ha señalado.

El campus se desarrollará en diferentes ubicaciones de la ciudad, entre las cuales se encuentran el Centre Esportiu del Grau, el Polideportivo de Beniopa y el Centro Social de Corea, en horario de 9.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de acceder desde las 8.00 horas para facilitar la conciliación de aquellas familias que lo necesitan.

Las valoraciones

Por su parte, el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, ha agradecido la colaboración entre ambos departamentos y ha subrayado que esta actividad constituye una de las iniciativas más importantes que impulsan conjuntamente Igualdad y Deportes. «Trabajamos para ofrecer una alternativa de calidad en las familias durante las vacaciones escolares, combinando deporte, ocio y aprendizaje en un entorno seguro y adaptado en cada edad», ha afirmado.

La programación incluirá actividades deportivas, juegos, talleres, propuestas de idiomas y actividades acuáticas, aprovechando las instalaciones municipales. En el caso del Polideportivo de Beniopa, los participantes podrán hacer uso de la pista cubierta, el frontón, las pistas de pádel y la piscina. En el Centre del Grau se desarrollarán actividades a las piscinas, el Espacio Joven y las zonas exteriores recientemente renovadas.

Inscripciones

Ambos responsables municipales han avanzado que esta línea de trabajo tendrá continuidad durante el resto del curso con nuevas propuestas de conciliación previstas para los periodos vacacionales de Navidad y Pascua.

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Las inscripciones para participar en el Campus Agost se pueden realizar a través de la página web femescola.es.