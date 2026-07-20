Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y toda la Safor vibran con la España bicampeona del mundo
Miles de personas de la comarca hacen suya la segunda estrella de la selección nacional de fútbol
En la vida todo cuesta y España tuvo que sufrir hasta el final para adjudicarse el segundo título de campeona del mundo de fútbol en la historia. La comarca de la Safor ha vibrado esta pasada noche con la selección nacional con miles de personas viendo la final del Mundial con triunfo ante Argentina por 1-0 gracias al gol del valenciano Ferran Torres en la prórroga del encuentro decisivo del campeonato disputado en Nueva York.
Los saforenses siguieron el partido a través de las pantallas gigantes instaladas por los ayuntamientos, en los bares o en sus casas, pero no quisieron perderse detalle de este nuevo hito histórico del fútbol español.
Toda la comarca
Gandia, Oliva y Tavernes de la Valldigna, como es lógico, congregaron el mayor número de aficionados de la Roja, pero los municipios más pequeños también animaron a España en esta cita deportiva.
La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche porque el partido terminó tarde. Los ciudadanos saforenses, con familias enteras reunidas, disfrutaron de la consecución de la segunda estrella mundial.
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