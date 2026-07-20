Un nuevo incidente higiénico obliga a cerrar varias horas la piscina municipal de Bellreguard: Es el tercero en dos semanas
El ayuntamiento de la localidad informa a los usuarios que la instalación se reabre a partir de las 11 horas de este lunes
El incivismo o la falta de atención de unos pocos perjudica a la mayoría de ciudadanos de Bellreguard. Un nuevo incidente higiénico, el tercero en dos semanas, ha obligado al ayuntamiento a cerrar durante la tarde de este domingo la piscina municipal.
Desde el consistorio se ha emitido un comunicado en el que se informa que dicha instalación "permanecerá cerrada durante toda la tarde del domingo, ya que se haya producido un incidente higiénico dentro del agua".
Se reabre este lunes
El escrito difundido a través de las redes sociales avisa: Este lunes a las 11 horas volverá a estar abierta al público la piscina.
Protocolo
Y es que, por motivos de salud pública, es necesario realizar el protocolo completo de limpieza y desinfección antes de poder reabrir las instalaciones, según el ayuntamiento, que recuerda "la importancia de respetar las normas de uso de la piscina y que los niños y niñas que todavía utilizan pañal tienen que acceder obligatoriamente con pañal de baño, para evitar situaciones que perjudican el resto de personas usuarias".
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