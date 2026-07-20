Oliva y la ciudad alemana de Herbolzheim avanzan hacia su hermanamiento

Los ayuntamientos de Oliva y de Herbolzheim, en Alemania, avanzan en sus respectivas gestiones para acordar un hermanamiento. La semana pasada una delegación de esta localidad alemana visitó la ciudad con motivo de las fiestas de Moros i Cristians. El jueves hubo una recepción institucional en el consistorio.

La delegación alemana la encabezaron Thomas Gedemer, alcalde de Herbolzheim y Regine Glöcke, alcaldesa de Bleichheim, uno de los cuatro distritos que conforman la ciudad. También formaban parte Markus Mössner y Georg Binkert, regidores de Herbolzheim.

Este grupo vino acompañado de familiares y de un equipo de traducción. Durante su estancia en Oliva han visitado los lugares más icónicos y disfrutarán de las fiestas.

Herbolzheim es una localidad alemana de aproximadamente 12.000 habitantes, ubicada en el distrito de Emmendingen en Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país. La ciudad se encuentra muy próxima a Europa-Park, uno de los parques de atracciones más grandes de toda Europa. Por su parte, Herbolzheim mantiene una relación de hermanamiento de más de cincuenta años con la localidad francesa de Sisteron, con la cual Oliva está a su vez hermanada.

El nombre de Herbolzheim empezó a sonarles a los olivenses en el año 2012, en plena crisis económica en España, cuando el entonces alcalde, Ernst Schilling, visitó Oliva junto con algunos empresarios germanos e hizo un peculiar ofrecimiento: 17 puestos de trabajo a quienes estuvieran dispuestos a emigrar a Alemania. Algunos sucumbieron a esta tentadora oferta pero tras una temporada fueron regresando.

En cualquier caso, a raíz de este singular hecho se tejieron relaciones institucionales y de amistad. En mayo de 2025 una comitiva municipal olivense visitó Herbolzheim con motivo del 50 aniversario del hermanamiento con Sisteron.

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Desde el Ayuntamiento de Oliva aseguran que seguirán trabajando para fortalecer las relaciones institucionales y de amistad con otros municipios europeos. "Estos encuentros son una oportunidad para continuar construyendo proyectos compartidos y consolidar una relación basada en la confianza, la solidaridad y la cooperación", añadieron.