Oliva se vuelca con las fiestas de Moros i Cristians 2026: Vecinos y turistas disfrutan de la espectacularidad de los actos

Miles de personas han disfrutado de las extraordinarias entradas de Moros i Cristians de Oliva y de unas fiestas marcadas por la alta participación popular. Las capitanías de las filades Mosqueters por el bando cristiano y Marràqueix por el moro no defraudaron e incluso superaron las expectativas previstas.

La Filà Mosqueters realizó uno de los mejores boatos cristianos de la historia. El ballet fue protagonista principal con ocho grupos de danza, acompañados por espectáculos de fantasías, diez agrupaciones musicales y bonitas carrozas sobre las que desfilaron la capitana cristiana Rosana Llopis y la embajadora Andrea García.

Abrió el boato el emblema de la capitanía junto a componentes de la Fundació Espurna y el ballet “Les camperoles” de Alicia Montava de Cocentaina. Siguió el abanderado Josep Ibiza y la Artístico Cultural de Montaverner, una plataforma de frailes y la escuadra Terç Vell junto a la Unió Musical Santa Cecilia de l’Alqueria de la Comtessa y el ballet Dones del Calder “El putxero está al foc” de la Escuela Cuqui Ivars de Dénia.

La esquadra Simara y la Agrupació Musical Santa Cecilia de Ador dio paso al ballet “La Plaça dels Bufons, arlequins de mitjanit” dirigido por Marc Pons, la escuadra Arkanes y la escuadra Guardianes d’Honor y la Associació Musical del Verger. El ballet “Cançons de Taverna del Mesó. La Nit dels Mosqueters” de la Escola Marc Pons de Pego y la Esquadra Mosquits de Centelles junto a la Societat Musical La Lira de Quatretonda.

Actuación

La pancarta de la Ambaixadora y el Ballet Armas de Gawazi de Alcoi dio paso a una actuación con caballo y doma a pie de la cuadra Damian de Ontinyent, la escuadra Artemis y la carroza de la Ambaixadora Andrea García y la A. Artistico Musical del Real de Gandia. La portalada entrada al castillo y la escuadra Guardians del Molinell con la Agrupació Musical Aureba de Oliva y el espectáculo Pintor Renacentista con dos músicos medievales.

La escuadra Dames d’hacer y la escuadra Mosquepegues con la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa precedió a la pancarta de la capitana, el Ballet “La Catedral” de Gawazi de Alcoi y la carroza de las damas, la escuadra Valquiries d’Oliva y la carroza de la capitana Rosana Llopis junto a la Associació Artístico Musical d’Oliva, la portalada de cierre del castillo, la escuadra Tacai-gut, la Societat Instructiva Musical de Benigànm, el Ballet “Sol i Lluna” de Ohana de l’Olleria y la carroza de niños y niñas de la filà cerró el boato.

Cabe destacar también la filada Pirates conmemorando su aniversario con pendones, estandartes históricos y un gran batallón que emocionó. Salió la bandera fundacional.

La filà Màrraqueix estuvo más que a la altura con un gran boato en el que la mágia árabe, espectáculos de fuego, animales voladores, dos magníficos ballets y la música, junto a dos espectaculares carrozas coronaron el trabajo de la filà con el capitán José Mañó Mascarell al frente y su embajador Miquel Mengual Pascual.

Abrió la abanderada Aina Calafat Sanchis, la pancarta de la capitanía y la escuadra Felip Algrugru, la escuadra Al-Azraq y la Associació Musical de Piles. Un zoco árabe dio paso a la escuadra Al Nur y la escuadra Descendents de la Mitja Lluna con la U.M.Santa Cecilia d’Ador.la escuadra Al Shabat y la escuadra Al Karma junto al Grup Musical d’Albaida.

Estandartes

Los estandartes del Ambaixador precedieron a la carroza sobre la que desfiló Miquel Mengual y la Unió Musical de la Pobla del Duc, la torre anunciadora del capitán y las escuadras Al Sawaari y Guardians de l’Essència junto a la Societat Musical del Real de Gandia “El Comboi”.

El carro de la media luna precedió al espectacular espectáculo itinerante con fuego de Espectáculos Spyros y el carro de la luna llena. La escuadra Guerrers del Desert, la escuadra Shab Kala y la Banda Tropical de Benigànim. El carro de la luna menguante precedió al espectacular ballet “La Cova del Yin Yang” de Virginia Bolufer.

La escuadra “Guerrers del Metall” y la escuadra “Emires” precedieron a los estandartes del capitán y los animales voladores. El capitán José Maño desfiló con su favorita Esmeralda Merí y sus rodells Marc Mañó y David Palomares y la banda de la Associació A. Musical d’Oliva, cerrando el boato la escuadra oficial y la banda de La Lira de Quatretonda interpretando la Marxa del Centenari.

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Ambos desfiles fueron abiertos por el abanderado de la Federació Joan Benito de la Filà Marràqueix i el ángel anunciador Àlex Milvaques de la filà Mosqueters. En el moro la Filà Tuàreg celebró su aniversario homenajeando a los cargos a lo largo de su historia.